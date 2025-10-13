Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 7:52 AM IST

    "എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച ന​ട​പ​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണം'

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച ന​ട​പ​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണം
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ്രോ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പു​തി​യ വി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​കാ​രം റി​യാ​ദ്, ജി​ദ്ദ, ദ​മ്മാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സൗ​ദി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​വാ​ര സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കും. സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​രാ​നും യാ​ത്രാ​ദു​രി​തം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​കാ​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റു റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം പ്ര​വാ​സി വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചു. വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച എ​ല്ലാ സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ഉ​ട​ന​ടി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച്, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ മ​തി​യാ​യ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

