സൗദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: നിരക്കിൽ 15 ശതമാനം ഇളവുമായി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്text_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സെക്ടറുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ നിരക്കിളവ് പ്രഖ്യാപനം. വിദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കായി ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ 15 ശതമാനം വരെ കിഴിവ് നൽകുന്ന ‘എക്സ്പ്ലോർ മോർ സെയിൽ’ ഓഫറാണ് കമ്പനി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ അഞ്ച് മുതൽ 2027 മാർച്ച് 27 വരെയുള്ള നീണ്ട കാലയളവിലെ യാത്രകൾക്കായി ജൂലൈ ഒമ്പത് വരെ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഈ ആകർഷകമായ ഓഫർ നിരക്ക് ലഭിക്കുക. എക്സ്പ്രസ് ലൈറ്റ്, എക്സ്പ്രസ് വാല്യൂ നിരക്കുകളിലാണ് ഈ ഇളവുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ജൂലൈ അഞ്ചിന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് മൊബൈൽ ആപ്പ്, ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് എന്നിവയിലൂടെയും ജൂലൈ ആറ് മുതൽ മറ്റ് ബുക്കിംഗ് ചാനലുകൾ വഴിയും യാത്രക്കാർക്ക് ഓഫർ നിരക്കിൽ ടിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്. ഓഫർ കാലയളവിൽ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയും ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേക കൺവീനിയൻസ് ഫീ ഈടാക്കില്ലെന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ലാഭമാകും. ഇതിനുപുറമെ, യാത്രക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ സൗകര്യാനുസരണം ഒരു തവണ സൗജന്യമായി യാത്രാ തീയതി മാറ്റാനുള്ള അവസരവും എയർലൈൻ നൽകുന്നുണ്ട്. ടാറ്റാ ന്യൂപാസ് അംഗങ്ങൾക്ക് 500 രൂപ വരെയുള്ള അധിക ഡിസ്ക്കൗണ്ടും എട്ട് ശതമാനം വരെ ന്യൂകോയിനുകളും ഈ ഓഫറിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാം.
ഇന്ത്യയിലെ 43 വിമാനത്താവളങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ആഭ്യന്തര വിമാന സർവിസുകൾക്ക് പുറമെ, വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും തെക്കു കിഴക്ക് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമായി ആഴ്ചതോറും 820 അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവിസുകളാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് നടത്തുന്നത്. സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ, ബഹ്റൈൻ, കുവൈത്ത്, ഒമാൻ, ഖത്തർ, ബാങ്കോക്ക്, ഫുക്കറ്റ്, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് നിലവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സർവിസുകൾ ഉള്ളത്. ഇതിന് പുറമെ, അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച നവി മുംബൈ-അബുദാബി, ഗുവാഹത്തി-അബുദാബി, ഗുവാഹത്തി-ദുബൈ സർവിസുകളും പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാകും.
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