    date_range 17 Dec 2025 10:16 AM IST
    ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സ്​​ട്രെ​ച്ച​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല

    ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന രാ​ഘ​വ​ൻ തു​ള​സി

    റി​യാ​ദ്: ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ സ്​​ട്രെ​ച്ച​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പ​ണം. റി​യാ​ദി​ൽ വെ​ച്ച്​ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണ് ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​േ​ല​ക്ക്​ പു​റ​പ്പെ​ടാ​നൊ​രു​ങ്ങി​യ ആ​ല​പ്പു​ഴ നൂ​റ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി രാ​ഘ​വ​ൻ തു​ള​സി​യു​ടെ​ (56) യാ​ത്ര​യാ​ണ്​ മു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. റി​യാ​ദി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഇ​ദ്ദേ​ഹം ജോ​ലി ചെ​യ്​​തി​രു​ന്ന​ത്. ക​രാ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ നി​ർ​മാ​ണ ജോ​ലി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത്​ ചെ​യ്​​തി​രു​ന്ന​ത്. ജോ​ലി​ക്കി​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​െൻറ മൂ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ൽ​വ​ഴു​തി വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ലി​ഫ്റ്റി​നാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്ന കു​ഴി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം വീ​ണ​ത്. ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ശു​മൈ​സി​യി​ലെ കി​ങ് സ​ഊ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​ഴു​ത്തി​നും ന​ട്ടെ​ല്ലി​നും ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​വ​റേ​ജ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ, ഭീ​മ​മാ​യ തു​ക മു​ൻ​കൂ​ർ അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ ശേ​ഷം തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി സ്​​ട്രെ​ച്ച​ർ ടി​ക്ക​റ്റി​നാ​യി റി​യാ​ദി​ലെ കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും, നി​ല​വി​ൽ ചെ​റി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും മു​മ്പ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച എ​ല്ലാ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും നി​ര​സി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​റ്റ് വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ 30,000 മു​ത​ൽ 35,000 റി​യാ​ൽ വ​രെ സ്​​ട്രെ​ച്ച​ർ ടി​ക്ക​റ്റി​നാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ൽ ചി​കി​ത്സ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നും സ​മാ​ന​മാ​യ തു​ക​ത​ന്നെ ചെ​ല​വാ​കു​മെ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ചി​കി​ത്സ ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ തു​ട​രാ​ൻ രാ​ഘ​വ​ൻ തു​ള​സി​യും കു​ടും​ബ​വും തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ, ഡോ​ക്ട​റു​ടെ​യോ പ്ര​ത്യേ​ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത സ്​​ട്രെ​ച്ച​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ 12,000 റി​യാ​ൽ വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    TAGS:Saudi Newsmalayali womanAir Indiagulf news malayalam
    News Summary - Air India denies stretcher to Malayali woman with spinal injury
