വൈദ്യുതി ബില്ലിെൻറ 70 ശതമാനവും കവരുന്നത് എയർ കണ്ടീഷണറുകൾtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ ഗാർഹിക വൈദ്യുതി ബില്ലിെൻറ ഏകദേശം 70 ശതമാനവും എയർ കണ്ടീഷണറുകളുടെ ഉപയോഗം മൂലമാണെന്ന് സൗദി എനർജി എഫിഷ്യൻസി പ്രോഗ്രാം, സൗദി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, മെട്രോളജി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ (സാസോ) എന്നിവയുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
രാജ്യത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആകെ വൈദ്യുതിയുടെ 80 ശതമാനത്തിലധികവും കെട്ടിട നിർമാണ മേഖലയിലാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എസികൾ മാത്രം 70 ശതമാനം വൈദ്യുതി അപഹരിക്കുന്നതിനാൽ, ദേശീയതലത്തിലെ ആകെ വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിെൻറ പകുതിയോളം എസികൾക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. 2026-െൻറ തുടക്കത്തിലെ പുതുക്കിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, വേനൽക്കാലത്ത് ഗാർഹിക ഉപഭോഗത്തിെൻറ 60 ശതമാനം മുതൽ 70 ശതമാനം വരെയുള്ള ഈ നിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.
ഇതിനെത്തുടർന്ന്, കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിൽ സൗദി എനർജി എഫിഷ്യൻസി സെൻറർ ആറാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന ‘എസി കാമ്പയിൻ 2026’ സംഘടിപ്പിക്കുകയും, എസിയുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് 24 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ക്രമീകരിക്കാനും കൃത്യമായി സർവീസ് ചെയ്യാനും ഉപഭോക്താക്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ഉപഭോഗം വർധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ
വേനൽക്കാലത്ത് രാജ്യത്തെ താപനില 45 മുതൽ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരുന്നത് എസി ഉപയോഗം കൂട്ടുന്നു. കൂടാതെ, സൗദി എനർജി എഫിഷ്യൻസി സെൻററിെൻറ കണക്കനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ 70 ശതമാനത്തോളവും കൃത്യമായ രീതിയിൽ തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ (താപ പ്രതിരോധ സംവിധാനം) ചെയ്യാത്തവയാണ്.
ഇത് തണുപ്പ് നിലനിർത്താൻ എസികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് 25 മുതൽ 30 ദശലക്ഷം എസികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് (പ്രതിവർഷ വളർച്ചാ നിരക്ക് 12 ശതമാനം). കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞ വിൻഡോ എസികൾക്ക് പകരം സ്പ്ലിറ്റ് എസികൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിമാസം 250 റിയാൽ വരെ ലാഭിക്കാം.
താപനില വളരെ കുറച്ചു വെക്കുക, ഫിൽട്ടറുകൾ വൃത്തിയാക്കാതിരിക്കുക, ആളില്ലാത്ത മുറികളിലും എസി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അശ്രദ്ധയും ബിൽ തുക വർധിപ്പിക്കുന്നു.
സർക്കാർ ഇടപെടലുകളും നിർദേശങ്ങളും
‘വിഷൻ 2030’-െൻറ ഭാഗമായി സൗദി സർക്കാർ വിവിധ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ‘സാസോ’ എസികൾക്കായി ‘എ’ മുതൽ ‘ജി’ ഗ്രേഡ് വരെയുള്ള റേറ്റിങ് കാർഡുകൾ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്; ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ‘തഅക്കദ്’ ആപ്പ് വഴി ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇതിെൻറ കാര്യക്ഷമത പരിശോധിക്കാം.
സൗദി ബിൽഡിങ് കോഡ് പ്രകാരം പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ തെർമൽ ഇൻസുലേഷനും എസി സംവിധാനങ്ങളുടെ സീസണൽ കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞത് 15.5 ആയിരിക്കണമെന്നും നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാഷനൽ എനർജി സർവീസസ് കമ്പനിയായ ‘തർഷീദ്’ സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നു. ബിൽഡിങ് കോഡ് പാലിക്കുന്നത് ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം 30 ശതമാനം വരെയും, സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളിലെ നവീകരണം വഴി വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 20 ശതമാനത്തിലധികവും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വൈദ്യുതി ബിൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി എസിയുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് 24 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ക്രമീകരിക്കുക, രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഫിൽട്ടറുകൾ വൃത്തിയാക്കുക, ജനലുകളും വാതിലുകളും അടച്ചിടുക, പകൽ സമയങ്ങളിൽ കട്ടിയുള്ള തിരശ്ശീലകൾ ഉപയോഗിക്കുക, ഔട്ട്ഡോർ യൂനിറ്റുകൾ വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുക എന്നിവ വിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നു. കെട്ടിടങ്ങളുടെ തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും ശാശ്വതമായ പരിഹാരം.
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