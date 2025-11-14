Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 6:55 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 6:56 PM IST

    സൗദിയിൽ ഒട്ടകങ്ങളെ മേയ്ക്കുന്നവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിന് എ.ഐ കാമറ വികസിപ്പിച്ചു

    യാംബു: സൗദിയിൽ മരുഭൂമിയിൽ ഒട്ടകങ്ങളെ മേയ്ക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഒട്ടകങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും അവയുടെ സഞ്ചാരം ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന എ.ഐ കാമറ വികസിപ്പിച്ചു. കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിയ കാമറ​ ജിദ്ദ കിങ്​ അബ്​ദുല്ല യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ (കൗസ്​റ്റ്​) ഒരു ഗവേഷണ സംഘമാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്​. ഡ്രോൺ സിസ്​റ്റത്തിലുള്ളതാണ്​ കാമറ.

    കൗസ്​റ്റിലെ പ്രഫ. ബാസെം ഷിഹാദയും സംഘവും വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ഈ സംവിധാനം ഒട്ടക ഇടയന്മാർക്ക് ഏറെ ഉപകരിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു. സൗദിയിലെ ഏറ്റവും പഴയ തൊഴിലുകളിൽ ഒന്നായി ഒട്ടകമേയ്ക്കൽ തുടരുന്നതിനും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഒട്ടക കുടിയേറ്റ രീതികളെയും ശീലങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുന്നതിനും ഈ സംവിധാനം ഏറെ ഉപകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കൗസ്​റ്റ്​ അധികൃതർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്തകുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

    ചെലവേറിയ ജി.പി.എസ് കോളറുകളെയോ സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ഷനുകളെയോ ആശ്രയിക്കാതെ ഒട്ടകമേയ്ക്കുന്നവർക്ക് തത്സമയം അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് വില കുറഞ്ഞ വാണിജ്യ ഡ്രോണുകളും കാമറകളും വികസിപ്പിച്ചത് ഈ മേഖലയിലെ പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവായി അടയാളപ്പെടുത്തി. സൗദിയിലെ ചെറിയ ഒട്ടകകൂട്ടങ്ങളുടെ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ സംഘം ഒരൊറ്റ ഡ്രോൺ ഘടിപ്പിച്ച കാമറ ഉപയോഗിച്ചു.

    തുടർന്ന് മെഷീൻ ലേണിങ്​ സ​മ്പ്രാദായത്തിലൂടെ അവരുടെ എ.ഐ മോഡലിന് പരിശീലനം നൽകി. മൃഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഈ മോഡൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതായും അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തി. അടുത്ത ഘട്ടമായി ഉയർന്ന പ്രകടനത്തിനായി എ.ഐ സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

