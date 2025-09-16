Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 6:56 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 6:56 AM IST

    കി​ങ് സ​ഊ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ എ.​ഐ​യും

    കി​ങ് സ​ഊ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ എ.​ഐ​യും
    റി​യാ​ദ്: കി​ങ് സ​ഊ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​സി​ൻ, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സും പ​ഠ​ന വി​ഷ​യ​മാ​ക്കു​ന്നു. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സി​ല​ബ​സ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നൂ​ത​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രീ​തി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് പ​ഠ​ന​നി​ല​വാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഈ ​നീ​ക്കം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും ധാ​ർ​മി​ക അ​വ​ബോ​ധ​വു​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ ആ​രം​ഭ​ഘ​ട്ടം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ ‘കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി’ സാ​ക്ഷ​ര​ത കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​യും. എ.​ഐ ടൂ​ളു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും ചി​ന്ത​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തെ പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളാ​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഇ​ത് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കും. . ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഈ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് എ.​ഐ, ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ക്സ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി​യും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച കോ​ഴ്‌​സ് പു​തി​യ പ​ഠ​ന​രീ​തി​ക​ളെ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ധാ​ർ​മി​ക​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന രീ​തി​ലാ​ണ് പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:medicalArtificial Intelligencecurriculumking saud university
    X