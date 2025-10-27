Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 8:31 AM IST

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​റ​ക്ക​ല്‍: ക​ര്‍മ​നൈ​ര​ന്ത​ര്യ​ത്തി​ന്റെ വി​യോ​ഗം

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​റ​ക്ക​ല്‍: ക​ര്‍മ​നൈ​ര​ന്ത​ര്യ​ത്തി​ന്റെ വി​യോ​ഗം
    ജി​ദ്ദ: നി​ര​വ​ധി പൂ​ര്‍വ​കാ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മാ​ര്‍ഗ​ദ​ര്‍ശി​യും വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന, സാ​മൂ​ഹ്യ സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​റ​ക്ക​ലി​ന്റെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത മ​ര​ണം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ര്‍വ​കാ​ല സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ​യും തീ​രാ​ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി. ക​ണ്ണൂ​ര്‍ കാ​ഞ്ഞി​രോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​റ​ക്ക​ലി​ന്റെ ഈ ​ലോ​ക​ത്തോ​ടു​ള്ള വി​ട​വാ​ങ്ങ​ല്‍ ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും പ്രാ​യാ​ധി​ക്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​ല​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ​യി​ല്‍ ത​നി​മ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ക​യും സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. ജി​ദ്ദ​യി​ൽ വി​വി​ധ മ​ത, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​രെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്നാ​യി ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. തി​ക​ഞ്ഞ സം​തൃ​പ്തി​യോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ വെ​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പ്ര​ബോ​ധ​ന, ഖു​ർ​ആ​ൻ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം തി​ക​ഞ്ഞ സം​തൃ​പ്തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ തൊ​ഴി​ല്‍ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ര്‍ ഇ​ന്‍ഫ​ര്‍മേ​ഷ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ​ന്‍സ് ഇ​ന്‍ഡ്യ (സി​ജി)​യു​ടെ ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​റി​നെ വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി അ​ഭ്യ​സ്ത​വി​ദ്യ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന പൊ​തു​വേ​ദി​യാ​യി​രു​ന്ന എ​യ്ജ​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ലും അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​റ​ക്ക​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഹ​ജ്ജ് സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും അ​ക്കാ​ല​ത്ത് മ​ക്ക​യി​ൽ നി​ന്നും ബ​ലി മാം​സം ജി​ദ്ദ​യി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ണി​ച്ച താ​ല്‍പ​ര്യം പൂ​ര്‍വ​കാ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത​ല്ല.

    പ്ര​വാ​സം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​വും ജ​ന​സേ​വ​ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റേ​താ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ അ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ക​യും ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ഘ​ട​ക​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സൗ​മ്യ​പ്ര​കൃ​തി​യും വി​ന​യ​വും കൊ​ണ്ട് ഏ​വ​രെ​യും ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​ന്ന് ഉ​ട​മ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​റ​ക്ക​ല്‍. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര്‍ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേ​ടി​യി​രു​ന്നി​ട്ടും അ​തി​ന്റെ ത​ല​ക്ക​നം ഒ​ട്ടും തീ​ണ്ടാ​ത്ത മ​ഹാ​വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ന്ന് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​നു​മാ​യ സ​ലീം മു​ല്ല​വീ​ട്ടീ​ല്‍ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

