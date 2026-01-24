Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 7:57 AM IST

    അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നി​സാ​മി ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം

    അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നി​സാ​മി ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം
    അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നി​സാ​മി

    ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ

    ദ​മ്മാം: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക​ള്‍ച​റ​ല്‍ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ദ​മ്മാം റീ​ജ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നി​സാ​മി ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​നെ ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു, സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്തി​ന് ന​ല്‍കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ മു​ന്‍ നി​ര്‍ത്തി​യാ​ണ് ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ദ​മ്മാ​മി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന അ​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​മി വേ​ങ്ങ​ര, ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തെ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ദ​മ്മാം പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച 12 പേ​രി​ൽ ഏ​ക ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നാ​ണ് മ​ർ​ക​സ് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ കൂ​ടി​യാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​മി. ജ​നു​വ​രി 29, 30, 31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലെ ആ​ർ. ശ​ങ്ക​ര​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ത​മ്പി ഹാ​ളി​ലാ​ണ് അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തും വി​ദേ​ശ​ത്തും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ കേ​ര​ളീ​യ​രു​ടെ പൊ​തു​വേ​ദി​യാ​ണ്‌ ലേ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ. കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും കേ​ര​ളീ​യ സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്‌ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    TAGS:Saudi NewsKerala Assemblygulf news malayalam
