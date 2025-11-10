Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    10 Nov 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    10 Nov 2025 9:41 AM IST

    'അ​ഹ്‌​ല​ൻ പൊ​ന്നാ​നി' പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​തു

    ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ പൊ​ന്നാ​നി’ പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​തു
    പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റ്​

    ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ പൊ​ന്നാ​നി’​യു​ടെ പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്) റി​യാ​ദ് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റ്​ ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ പൊ​ന്നാ​നി’​യു​ടെ പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​തു. റി​യാ​ദി​ലെ മ​ദീ​ന ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​മീ​ർ മേ​ഘ​യും മ​ല​ബാ​ർ വി​ല്ലേ​ജ്

    റ​സ്​​റ്റാ​റ​ന്റ്​ മാ​നേ​ജ​ർ അ​മീ​നും ചേ​ർ​ന്ന് സൗ​ദി ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഹാ​ഷിം അ​ബ്ബാ​സ്, മ​ൻ​സൂ​ർ ചെ​മ്മ​ല എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.​ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ലിം ക​ള​ക്ക​ര ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ അ​ൻ​സാ​ർ നെ​യ്ത​ല്ലൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​ഷി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ൻ​വ​ർ ഷാ ​ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​ഹൈ​ൽ മ​ഖ്ദൂം ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ബീ​ർ കാ​ട​ൻ​സ് പ​രി​പാ​ടി​യെ കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. എം.​എ. ഖാ​ദ​ർ, അ​ബ്​​ദു​റ​സാ​ഖ് പു​റ​ങ്, വി. ​അ​ഷ്ക​ർ, ല​ബീ​ബ്, ഷ​ഫീ​ഖ്​ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, മു​ഫാ​ഷി​ർ കു​ഴി​മ​ന, റ​ഷ സു​ഹൈ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ർ​ജീ​ഷ്, അ​ന​സ് എം. ​ബാ​വ, സാ​ഫി​ർ, സാ​ദി​ഖ് പൊ​ന്നാ​നി, മു​ക്താ​ർ, ബി​ലാ​ൽ, അ​ബ്​​ദു, നൗ​ഫ​ൽ, മു​ഫീ​ദ്, ഷ​ഫീ​ഖ്, റ​സാ​ഖ്, യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്, വി.​കെ.​ഡി. അ​ഷ്‌​ക​ർ, ഇ​ർ​ഫാ​ന ഷ​ഫീ​ഖ്, ന​ജ്മു​ന്നി​സ അ​ന​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ ദി​ൽ​ഷാ​ദ്, വി​ഷ്‌​ണു, നി​ഷാ​ദ്, അ​ഷ്‌​ക​ർ താ​ജ്, റ​ഫീ​ഖ്, ബാ​ബു, ജാ​വി​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നി​ലൂ​ടെ അ​ഹ്‌​ല​ൻ പൊ​ന്നാ​നി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

