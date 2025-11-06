Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘ബിബാൻ ഫോറത്തി​’ന്റെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 10:44 PM IST

    ‘ബിബാൻ ഫോറത്തി​’ന്റെ ആദ്യ ദിനം ഒപ്പിട്ടത്​​ ആറ്​ ബില്യൺ ഡോളറി​ന്റെ കരാറുകൾ​

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ബിബാൻ ഫോറത്തി​’ന്റെ ആദ്യ ദിനം ഒപ്പിട്ടത്​​ ആറ്​ ബില്യൺ ഡോളറി​ന്റെ കരാറുകൾ​
    cancel
    camera_alt

    ബീബാൻ ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കാനെത്തിയ പ്രശസ്ത ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബാൾ താരം കാകായെ മുൻശആത്ത് ഗവർണർ സാമി ഇബ്രാഹിം അൽ ഹുസൈനി സ്വീകരിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    റിയാദ്​: ആറ്​ ബില്യൺ യു.എസ് ഡോളർ മൂല്യമുള്ള എട്ട് ധനകാര്യ ഇടപാടുകളോടെയാണ് സ്​റ്റാർട്ടപ്​ സംരംഭകത്വ സമ്മേളനമായ ‘ബിബാൻ 2025’ ഫോറത്തിന്​ റിയാദിൽ തുടക്കമായത്. ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭക ജനറൽ അതോറിറ്റിയും (മുൻശആത്ത്) നിരവധി ദേശീയ ബാങ്കുകളും തമ്മിലാണ്​ കരാറുകൾ ഒപ്പുവെച്ചത്​. ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെ (എസ്​.എം.ഇ സംരംഭങ്ങൾ) പിന്തുണക്കുക എന്നതാണ് ഈ ധനസഹായ കരാറുകളുടെ ലക്ഷ്യം.

    ഉദ്​ഘാടന ദിവസത്തെ പരിപാടികളിൽനിന്ന്

    പുരുഷ-വനിത സംരംഭകരെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്നതും ലക്ഷ്യമാണ്. റിയാദ് ബാങ്കുമായി 1.3 ബില്യൺ ഡോളറി​ന്റെയും അൽരാജ്ഹി ബാങ്കുമായി ഒരു ബില്യൺ ഡോളറി​ന്റെയുമാണ്​ കരാറുകൾ. അറബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് 533 മില്യൺ ഡോളറി​ന്റെ കരാറിലാണ്​ ഒപ്പുവച്ചത്​. 266 മില്യൺ ഡോളറി​ന്റെ ധനസഹായ കരാറാണ്​ അലിൻമ ബാങ്കുമായി ഒപ്പുവച്ചത്​. അൽജസിറ ബാങ്കുമായി 266 മില്യൺ ഡോളറി​േൻറതാണ്​ കരാർ.

    സൗദി ഫ്രാൻസി ബാങ്കുമായി 700 മില്യൺ ഡോളറി​ന്റെ കരാറിലും ഒപ്പിട്ടു. സൗദി നാഷണൽ ബാങ്കുമായി 1.3 ബില്യൺ ഡോളറി​േൻറതാണ്​ ധാരണാപത്രം​. അൽബിലാദ് ബാങ്ക് 773 മില്യൺ ഡോളർ ധനസഹായ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മത്സരാധിഷ്ഠിത ധനസഹായ അന്തരീക്ഷം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ സജീവ പങ്ക് വഹിക്കാൻ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുമാണ്​ ഈ കരാറുകൾ. മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭകത്വ മേഖലയുടെ സംഭാവന വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ‘സൗദി വിഷൻ 2030’ന് അനുസൃതമാണിത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsSaudi BanksGlobal Entrepreneurship ConferenceStartup sector
    News Summary - Agreements worth $6 billion signed on first day of Biban Forum
    Similar News
    Next Story
    X