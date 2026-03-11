Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 11 March 2026 12:29 PM IST
    date_range 11 March 2026 12:29 PM IST

    പ്ര​വാ​സ ന​ഴ്​​സി​ങ്​ സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ 38 വ​ർ​ഷം; ഷേ​ർ​ലി ജി. ​പ​ണി​ക്ക​ർ മ​ട​ങ്ങു​ന്നു

    പ്ര​വാ​സ ന​ഴ്​​സി​ങ്​ സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ 38 വ​ർ​ഷം; ഷേ​ർ​ലി ജി. ​പ​ണി​ക്ക​ർ മ​ട​ങ്ങു​ന്നു
    അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ്: മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ സേ​വ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം തി​രു​വ​ല്ല സ്വ​ദേ​ശി​നി ഷേ​ർ​ലി ജി. ​പ​ണി​ക്ക​ർ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യോ​ട് വി​ട​പ​റ​യു​ന്നു. അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ്​ കി​ങ്​ ഖാ​ലി​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ അ​സി​സ്​​റ്റ​ൻ​റ്​ ന​ഴ്​​സി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ.

    1980-ക​ളു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഷേ​ർ​ലി, വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് കി​ങ്​ ഖാ​ലി​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. 38 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം നീ​ണ്ടു ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പു​ല​ർ​ത്തി​യ കൃ​ത്യ​നി​ഷ്ഠ​യും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും ആ​ശു​പ​ത്രി ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ മ​തി​പ്പാ​ണ് നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​ത്.

    ത​െൻറ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്ത് പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലെ ന​ഴ്സു​മാ​ർ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​വ​ർ എ​ന്നും മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി യു​വ ന​ഴ്സു​മാ​ർ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യും പ്ര​ചോ​ദ​ന​വു​മാ​യ ഷേ​ർ​ലി​യെ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്സ് സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ദ​രി​ച്ചു. നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​െൻറ സം​തൃ​പ്തി​യോ​ടെ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഷേ​ർ​ലി ജി. ​പ​ണി​ക്ക​ർ​ക്ക് ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പാ​ണ് സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ർ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ത്തി​നാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കും.

    News Summary - After 38 years in nursing service; Shirley G. Panicker returns
