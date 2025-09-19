Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഓ​ണാ​ഘോ​ഷം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 9:39 AM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് കേ​ളി അ​ഫ്‌​ലാ​ജ് യൂ​നി​റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് കേ​ളി അ​ഫ്‌​ലാ​ജ് യൂ​നി​റ്റ്
    cancel
    camera_alt

    കേ​ളി സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് ഏ​രി​യ അ​ഫ്‌​ലാ​ജ് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഷ​ഫീ​ക് വ​ള്ളി​കു​ന്നം സ​മ്മാ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ്: കേ​ളി ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് ഏ​രി​യ അ​ഫ്‌​ലാ​ജ് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 'മ​ഴ​വി​ല്ല് 25' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ൽ നി​ന്ന് 300 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും ഒ​രു​പോ​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ രാ​ജ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. യൂ​നി​റ്റ് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​ജു മു​ട​ക്ക​യി​ൽ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പി.​വി. കാ​സിം, നൗ​ഷാ​ദ്, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, എ​ൻ. സ​തീ​ശ​ൻ, വി.​ടി ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ചു. ക​സേ​ര​ക​ളി, ല​മ​ൺ ആ​ൻ​ഡ് സ്പൂ​ൺ, ക​ണ്ണ് കെ​ട്ടി​ക്ക​ളി, സൂ​ചി​യി​ൽ നൂ​ൽ കോ​ർ​ക്ക​ൽ, ബോ​ൾ പാ​സി​ങ്, മി​ഠാ​യി പൊ​റു​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ക് വ​ള്ളി​ക്കു​ന്നം സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ജി മു​ട​ക്ക​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationsSaudi Newsaflajgulf news malayalam
    News Summary - Aflaj Unit organizes Onam celebrations
    Similar News
    Next Story
    X