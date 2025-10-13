Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹി​ഫ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 7:39 AM IST

    ഹി​ഫ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് എ.​എ​ഫ്.​സി ഹു​ഫൂ​ഫ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹി​ഫ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് എ.​എ​ഫ്.​സി ഹു​ഫൂ​ഫ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ ഹി​ഫ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യ എ.​എ​ഫ്.​സി ഹു​ഫൂ​ഫ് ടീം

    Listen to this Article

    അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ: അ​ൽ ഹ​സ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഹി​ഫ) സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ എ.​എ​ഫ്.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഏ​ഴാ​മ​ത് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ എ.​എ​ഫ്.​സി ഹു​ഫൂ​ഫ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഏ​ട്ടു ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് അ​ൽ അ​ഹ്സ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്‌ സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ളം വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​യും ഹി​ഫ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അം​ഗ​വു​മാ​യ നാ​സ​ർ മ​ദ​നി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഹി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ദി​ൽ തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഹി​ഫ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ഹ​നീ​ഫ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, ഹി​ഫ ആ​ക്റ്റി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​പി നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പി.​എ​ഫ്.​സി റ​ണ്ണ​റ​പ് ആ​വു​ക​യും ഫെ​യ​ർ പ്ലെ ​അ​വാ​ർ​ഡ് ന​വോ​ദ​യ എ​ഫ്.​സി നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​ന്നേ​ഴ്സി​ന് ആ​ക്റ്റി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​പി നാ​സ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ജീ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും റ​ണ്ണേ​ഴ്സി​ന് ഹി​ഫ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബു അ​സാ​ദ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം ഷൈ​ജ​ൻ ജോ​ണി, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ട്രോ​ഫി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചൈ​തു. ഹി​ഫ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നൗ​ഷാ​ദ് താ​നൂ​ർ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), വാ​ജി​ദ് മ​ഞ്ചേ​രി, ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:afcsaudinewsgulf news malayalam
    News Summary - AFC Hofuf crowned champions of the Haifa Tournament
    Similar News
    Next Story
    X