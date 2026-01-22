Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 8:44 AM IST

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാം; റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്‌​ക് നാ​ളെ

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാം; റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്‌​ക് നാ​ളെ
    റി​യാ​ദ്: വോ​ട്ട് ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്‌​ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ൽ ബ​ത്ഹ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ലാ​ണ് ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്‌​ക്. അ​ടു​ത്തി​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും പേ​ര് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും കെ.​എം.​സി.​സി ന​ൽ​കും. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഫോ​റം സി​ക്​​സ്​ എ ​ആ​ണ് പൂ​രി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കോ​പ്പി, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സൈ​സ് ഫോ​ട്ടോ, ഇ​ഖാ​മ കോ​പ്പി, നാ​ഷനൽ അ​ഡ്ര​സ് എ​ന്നീ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളാ​ണ്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രേ​ണ്ട​ത്. മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്‌​ക് സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി.​പി. മു​സ്ത​ഫ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ഐ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഈ ​അ​വ​സ​രം വി​നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    TAGS:Saudi Newsvoter listRIYADH KMCCgulf news malayalam
