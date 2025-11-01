Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 10:07 AM IST

    ലു​ലു വേ​ള്‍ഡ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ടി ക​ല്യാ​ണി പ്രി​യ​ദ​ർ​ശ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    ഫെ​സ്റ്റ് ന​വം​ബ​ർ 11വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും
    ലു​ലു വേ​ള്‍ഡ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ടി ക​ല്യാ​ണി പ്രി​യ​ദ​ർ​ശ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    സൗ​ദി​യി​ലെ ലു​ലു​വി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച വേ​ള്‍ഡ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ടി ക​ല്യാ​ണി പ്രി​യ​ദ​ർ​ശ​ൻ

    റി​യാ​ദി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: 'ലോ​ക' യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​ൽ​നി​ന്ന് സൗ​ദി​യി​ൽ ലു​ലു ഒ​രു​ക്കി​യ ഫു​ഡ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങി ന​ടി ക​ല്യാ​ണി പ്രി​യ​ദ​ർ​ശ​ൻ. റി​യാ​ദി​ലെ മു​റ​ബ്ബ​യി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് 14 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ളു​ന്ന ലു​ലു വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ക​ല്യാ​ണി പ്രി​യ​ദ​ർ​ശ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തശേ​ഷം ഫു​ഡ് പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ൾ താ​രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലു​ലു സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.ആ​ഗോ​ള രു​ചി​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ല്‍ പാ​ച​ക​ലോ​ക​ത്തെ ട്രെ​ന്‍ഡു​ക​ള്‍ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും, ലോ​ക പ്ര​ശ​സ്ത ഷെ​ഫു​മാ​രു​ടെ റെ​സി​പ്പി​ക​ളും ഡി​ഷു​ക​ളും അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നും സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. സൗ​ദി​യി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ഏ​റെ പു​തു​മ​ക​ളും വൈ​വി​ധ്യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​തെ​ന്ന് ലു​ലു സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും രു​ചി​ക​ളു​ടെ​യും കൂ​ടി ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ലു​ലു​വി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണി​ത് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ലോ​ക പ്ര​ശ​സ്ത ജാ​പ്പ​നീ​സ് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പാ​ച​ക​രീ​തി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ള്‍ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള അ​നി​മേ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ഷി, റാ​മെ​ന്‍, മോ​ച്ചി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ര്‍ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. ചീ​സി പാ​സ്ത ത​യാ​റാ​ക്ക​ല്‍ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ലൈ​വ് കി​ച്ച​ണ്‍ ഷോ​ക​ള്‍, നൂ​ഡി​ല്‍സ് കോ​ണ്‍ട​സ്റ്റ്, സൗ​ദി​യി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ധു​ര​വി​ഭ​വ​മാ​യ ഖ​ലി​യെ​യേ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സ്വീ​റ്റ് ച​ല​ഞ്ച് അ​ട​ക്കം സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക് കൗ​തു​കം പ​ക​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഫെ​സ്റ്റി​ലു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സാ​ൻ​ഡ്‌​വി​ച് മേ​ക്കി​ങ് മ​ത്സ​രം, കു​ട്ടി​ക​ളും അ​മ്മ​മാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന കേ​ക്ക് ഐ​സി​ങ് ച​ല​ഞ്ച്, മി​സ്റ്റ​റി ബോ​ക്സ് ച​ല​ഞ്ച്, സ​മൂ​സ ഫോ​ൾ​ഡി​ങ് മ​ത്സ​രം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഹെ​ൽ​ത്തി സ​ലാ​ഡ് മേ​ക്കി​ങ് ച​ല​ഞ്ച്, ബി​രി​യാ​ണി കു​ക്കി​ങ് എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ര​സ​ക​ര​മാ​യ ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ശ​സ്ത സൗ​ദി ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ ഷെ​ഫു​മാ​ർ ത​ത്സ​മ​യ പാ​ച​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​ലെ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളി​ലെ​ത്തും. ഫെ​സ്റ്റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​വ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. വൈ​വി​ധ്യം നി​റ​ഞ്ഞ തീ​മു​ക​ള്‍ക്ക് കീ​ഴി​ലെ രു​ചി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​മാ​ണ് വേ​ള്‍ഡ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലെ മ​റ്റൊ​രാ​ക​ര്‍ഷ​ണം. ടേ​സ്റ്റ്‌​സ് ഓ​ഫ് സൗ​ദി, വേ​ൾ​ഡ് ഫ്ലേ​വേ​ഴ്‌​സ്, പ്രീ​മി​യം മീ​റ്റ്, ഗോ​ർ​മേ സ്ലൈ​സ​സ്, സു​ഷി സ്റ്റോ​പ്പ്, ബ്രൂ ​മാ​ജി​ക്, ബ്രൂ ​യൂ​ർ മൊ​മെ​ന്റ്, ചെ​ഫ്സ് ടൂ​ള്സ്, സ്മാ​ർ​ട്ട് അ​പ്ല​യ​ൻ​സ​സ്, ഒ​വ​ൻ ഫ്ര​ഷ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഫു​ഡ് തീ​മു​ക​ള്‍ അ​തു​ല്യ​മാ​യ രു​ചി​യ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ മാ​റു​ന്ന കാ​ല​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ള്‍ മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​രീ​തി​ക​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫു​ഡ്സ് തീ​മും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​വം​ബ​ർ 11ന് ​വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ​മാ​പി​ക്കും.

    News Summary - Actress Kalyani Priyadarshan inaugurated the Lulu World Food Festival
