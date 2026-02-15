Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Feb 2026 8:16 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Feb 2026 8:16 PM IST

    ഉംറ തീർഥാടകർക്ക് താമസസൗകര്യം നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച: രണ്ട് കമ്പനികൾക്കെതിരെ നടപടി

    ഉംറ തീർഥാടകർക്ക് താമസസൗകര്യം നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച: രണ്ട് കമ്പനികൾക്കെതിരെ നടപടി
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    റിയാദ്: തീർഥാടകർക്ക് നൽകേണ്ട താമസസൗകര്യങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തിയ രണ്ട് ഉംറ കമ്പനികൾക്കെതിരെ സൗദി ഹജ്ജ്-ഉംറ മന്ത്രാലയം കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചു. കരാർ പ്രകാരമുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഈ കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനം മന്ത്രാലയം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടകർക്ക് അംഗീകൃത താമസസൗകര്യം ലഭ്യമാക്കാത്തതാണ് നടപടിക്ക് കാരണമായത്. ഈജിപ്ഷ്യൻ ടൂറിസം മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച്, വീഴ്ച വരുത്തിയ വിദേശ ഏജൻറുമാർക്കെതിരെയും നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    തീർഥാടകർക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പാക്കേജുകളിൽ താമസസൗകര്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പ്രായോഗികമായി അത് ലഭ്യമായിരുന്നില്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇത് തീർഥാടന ചട്ടങ്ങളുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, പരാതി ഉയർന്ന ഉടൻ തന്നെ ഇടപെട്ട അധികൃതർ ദുരിതത്തിലായ എല്ലാ തീർഥാടകർക്കും പകരം താമസസൗകര്യങ്ങൾ ഉടനടി ഉറപ്പാക്കി.

    തീർഥാടകരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. വിഷൻ 2030ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി തീർഥാടകരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിരന്തര ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിതെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നത് ‘ചുവന്ന വര’ മറികടക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും, കരാർ ബാധ്യതകളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എല്ലാ ഉംറ കമ്പനികളും അംഗീകൃത ചട്ടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു.

    TAGS:umrah pilgrimsAccommodationaction taken
