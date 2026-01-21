Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    21 Jan 2026 11:21 AM IST
    21 Jan 2026 11:21 AM IST

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം, സൗ​ദി​യി​ൽ 17 റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെൻറ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി; ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി

    ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി
    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം, സൗ​ദി​യി​ൽ 17 റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെൻറ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി; ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി
    റി​യാ​ദ്: രാ​ജ്യ​ത്തെ റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെൻറ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും തൊ​ഴി​ൽ സേ​വ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും ലം​ഘി​ച്ച 17 റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെൻറ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. 2025ന്റെ ​നാ​ലാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തി​യ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ർ​ദി​ഷ്​​ട സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​വ തി​രു​ത്താ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത 11 ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി.

    മ​റ്റ് ആ​റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും നാ​ല്​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. നി​ശ്ചി​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക, സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​ണം തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ കാ​ല​താ​മ​സം, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കാ​ണി​ച്ച വി​മു​ഖ​ത, തൊ​ഴി​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ അ​വ. തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെൻറ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി മാ​ത്രം റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെൻറ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്.

