Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 11:44 AM IST

    സൗദിയിൽ ബിനാമി ഇടപാടിനെതിരെ നടപടി, 2025ൽ ആയിരത്തിലധികം കേസുകൾ; 86.9 ലക്ഷം റിയാൽ പിഴ

    സൗദിയിൽ ബിനാമി ഇടപാടിനെതിരെ നടപടി, 2025ൽ ആയിരത്തിലധികം കേസുകൾ; 86.9 ലക്ഷം റിയാൽ പിഴ
     സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി​നാ​മി വി​രു​ദ്ധ സ​മി​തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ബി​നാ​മി വ്യാ​പാ​ര ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ‘വി​ഷ​ൻ 2030’െൻ​റ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2025ൽ ​മാ​ത്രം ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന കേ​സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​താ​യും 16 കോ​ട​തി വി​ധി​ക​ൾ പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ബി​നാ​മി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന 35,200 വ്യാ​പാ​ര ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ബി​നാ​മി​യെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ 86.9 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. 16 കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളു​ടെ പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 724 കേ​സു​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 6,300 ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ട് പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ 1,017 കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 47 കേ​സു​ക​ൾ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ട്ടോ സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, റ​സ്​​റ്റാ​റ​ൻ​റു​ക​ൾ, ക​ഫേ​ക​ൾ, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ആ​ക്സ​സ​റീ​സ് ഷോ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​ത്.

    ദേ​ശീ​യ ബി​നാ​മി വി​രു​ദ്ധ പ്രോ​ഗ്രാം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 3,02,400 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യും ആ​കെ 6.82 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കി​യ​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:newsgulfSaudi Arabiabenami transactionsriyals
    News Summary - Action against benami transactions in Saudi Arabia, more than a thousand cases in 2025; 8.69 million riyals fine
