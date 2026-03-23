    Posted On
    date_range 23 March 2026 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 23 March 2026 9:41 AM IST

    യാം​ബു താ​ജ് സോ​ക്ക​ർ ക​പ്പ്; എ​ച്ച്.​എം ആ​ർ.​എ​ഫ്‌.​സി​യെ ത​ക​ർ​ത്ത് അ​ക്നെ​സ് ടൗ​ൺ ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    യാം​ബു താ​ജ് സോ​ക്ക​ർ ക​പ്പ്; എ​ച്ച്.​എം ആ​ർ.​എ​ഫ്‌.​സി​യെ ത​ക​ർ​ത്ത് അ​ക്നെ​സ് ടൗ​ൺ ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    യാം​ബു താ​ജ് സോ​ക്ക​ർ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ക്നെ​സ് ടൗ​ൺ ടീം ​ക​പ്പു​മാ​യി

    യാം​ബു താ​ജ് സോ​ക്ക​ർ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യ എ​ച്ച്.​എം ആ​ർ.​എ​ഫ്‌.​സി ടീം ​ക​പ്പു​മാ​യി

    യാം​ബു: സോ​ക്ക​ർ ജി.​എം 16 ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്ബി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്ർ രാ​വി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘താ​ജ് സോ​ക്ക​ർ ക​പ്പ് 2026’ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ അ​ക്നെ​സ് ടൗ​ൺ ടീം ​കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. യാം​ബു യൂ​റോ​പ്പ് ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ച്ച്.​എം ആ​ർ.​എ​ഫ്‌.​സി ടീ​മി​നെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് അ​ക്നെ​സ് ടൗ​ൺ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്. യാം​ബു​വി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ 12 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്.

    അ​ക്നെ​സ് ടൗ​ൺ ടീ​മി​ലെ ബാ​വ അ​രീ​ക്കോ​ടി​നെ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. എ​ച്ച്.​എം ആ​ർ.​എ​ഫ്‌.​സി ടീ​മി​ലെ ല​ല്ലു സു​ഹൈ​ൽ മ​മ്പാ​ട് മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യും, അ​ൻ​സി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ ടോ​പ് സ്‌​കോ​റ​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി ആ​ഷി​ഫ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യും റ​ണ്ണേ​ഴ്സി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി ഷൗ​ഫ​ർ വ​ണ്ടൂ​രും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മ​റ്റു സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ന​ൽ​കി. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കാ​ഞ്ഞി​ര​ങ്ങാ​ട​ൻ, നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ഷി​ഫ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, ഷൗ​ഫ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, ഇ​ബ്രാ​ഹീം കു​ട്ടി പു​ല​ത്ത്, ഇ​ദ്‌​രീ​സ് തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, അ​ക്ബ​ർ തി​രൂ​ർ, സി​റാ​ജ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ര​ക​ത്ത്, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, യാ​സി​ർ കൊ​ന്നോ​ല, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ആ​രി​ഫ് ചാ​ലി​യം, സു​നീ​ർ ഖാ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, അ​ലി​യാ​ർ മ​ണ്ണൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ശി​ഹാ​ബ് വേ​ങ്ങ​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജു​നൈ​സ് ചേ​ളാ​രി, ബാ​സിം മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, സാ​ദി​ഖ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, ന​ജീം കൊ​ള​പ്പു​റം, മു​ഷ്താ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, റി​യാ​സ് അ​മ്പ​ല​പ്പാ​റ, റ​ബീ​ഹ് ഇ​രു​മ്പൂ​ഴി, സു​ൽ​ഫി, നി​സാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS: gulf news, Saudi Arabia
    News Summary - Acnes Town team wins after defeating H.M. RFC
