അബൂബക്കർ പാറമ്മലിന് മെക് 7 അസീസിയ യാത്രയയപ്പ് നൽകി
ജിദ്ദ: ദീർഘകാലത്തെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന നസീം പോളിക്ലിനിക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റും മെക് 7 ഹെൽത്ത് ക്ലബ് അംഗവുമായ അബൂബക്കർ പാറമ്മലിന് മെക് 7 അസീസിയ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
ജിദ്ദ അസീസിയയിലെ മെക് 7 ഹെൽത്ത് ക്ലബ് ബ്രാഞ്ചിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സഹപ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. 26 വർഷമായി പ്രവാസ ലോകത്ത് സജീവമായ അബൂബക്കർ, നസീം പോളിക്ലിനിക്കിലെ തെൻറ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിൽ നിരവധി പേർക്ക് സാന്ത്വനവും സഹായവുമായിരുന്നു.
മെക് 7 ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബിലെ നിത്യേനയുള്ള വ്യായാമ വേളകളിൽ അദ്ദേഹത്തിെൻറ സജീവ സാന്നിധ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് വലിയ ഊർജമാണ് പകർന്നു നൽകിയിരുന്നത്. ചടങ്ങിൽ മെക് 7 അസീസിയ ബ്രാഞ്ചിെൻറ വകയായി അദ്ദേഹത്തിന് ഉപഹാരം കൈമാറി. മുഹമ്മദലി കുന്നുമ്മൽ, സലാഹ് കാരാടൻ, അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ, സുബൈർ അരിബ്ര, അബ്ദുൽ റഷീദ്, യൂസുഫ്, ഹാരിസ് ബാബു, സാജിദ്, വീരാൻ കുട്ടി, സലാം, മാജിദ്, ശിഹാബ്, ഹാഷിം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മെക് 7 കൂട്ടായ്മ വ്യായാമത്തിനപ്പുറം ഊഷ്മളമായ ഒരു സഹോദര്യ ബന്ധം വളർത്താൻ സഹായിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അബൂബക്കർ പാറമ്മൽ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
