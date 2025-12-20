Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 9:16 AM IST

    അബ്ഷിർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​ എ.ഐ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യയിൽ -എൻ.ഐ.സി ഡയറക്ടർ

    അബ്ഷിർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​ എ.ഐ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യയിൽ -എൻ.ഐ.സി ഡയറക്ടർ
    റി​യാ​ദി​ൽ അ​ബ്ശിർ സ​മ്മേ​ള​നം 2025’ൽ ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സെൻറ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ

    ഡോ. ​ഇ​സാം അ​ൽ​വ​ഖീ​ത് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ അബ്ശിർ പ്ലാ ​റ്റ്‌​ഫോം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത ഡേ​റ്റ​യു​ടെ​യും എ.​ഐ​യു​ടെ​യും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വും മി​ക​ച്ച​തു​മാ​യ സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണെ​ന്ന്​ സൗ​ദി ഡേ​റ്റ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സെൻറ​ർ (എ​ൻ‌.​ഐ.​സി) ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഇ​സാം അ​ൽ​വ​ഖീ​ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    റി​യാ​ദി​ൽ അബ്ശിർ സ​മ്മേ​ള​നം 2025’ൽ ​മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​വേ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. വി​പു​ല​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സം​യോ​ജി​ത പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് സൗ​ദി അ​തി​​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു. വി​പു​ല​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​റി​നെ​യും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സം​യോ​ജി​ത പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​നം മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ്.

    സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030-െൻ​റ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യി​ലും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ കു​തി​പ്പി​ന് ഇ​വ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​വ​ൺ​മെൻറ്​ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും അബ്ശിർപ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം എ​ൻ.​ഐ.​സി മേ​ധാ​വി എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെൻറ്​ അ​തോ​റി​റ്റി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഫോ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് 2025 ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സൗ​ദി​യു​ടെ നൂ​ത​ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് 88.30 ശ​ത​മാ​നം കം​പ്ല​യ​ൻ​സ് നി​ര​ക്കും 86 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​നു​ഭ​വ മെ​ച്യൂ​രി​റ്റി സ്‌​കോ​റും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മി​ക​വ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൂ​ചി​ക​യി​ൽ അബ്ശിർ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​താ​യും എ​ൻ.​ഐ.​സി മേ​ധാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഇ ​ഗ​വ​ൺ​മെൻറ്​ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ ഇ​ൻ​ഡ​ക്‌​സ് 2024ൽ 25 ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നേ​റി​ക്കൊ​ണ്ട് ആ​ഗോ​ള സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ദി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റി​നും വ​ട​ക്കേ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കു​മാ​യു​ള്ള ഗ​വ​ൺ​മെൻറ്​ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ആ​ൻ​ഡ്​ മൊ​ബൈ​ൽ സ​ർ​വീ​സ​സ് (ജെം​സ്) മെ​ച്യൂ​രി​റ്റി ഇ​ൻ​ഡ​ക്‌​സ് 2024ൽ ​തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​വും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ൻ.​ഐ.​സി മേ​ധാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​​ന്റെ ഗ​ണ്യ​മാ​യ പോ​സി​റ്റീ​വ് സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ ഈ ​സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:gulfnewsSaudi ArabiaAI technologygulfnewsmalayalam
