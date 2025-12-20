അബ്ഷിർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എ.ഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ -എൻ.ഐ.സി ഡയറക്ടർtext_fields
റിയാദ്: ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ സേവനം നൽകുന്നതിൽ അബ്ശിർ പ്ലാ റ്റ്ഫോം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യക്ഷമത ഡേറ്റയുടെയും എ.ഐയുടെയും ഫലപ്രദവും മികച്ചതുമായ സംയോജനത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് സൗദി ഡേറ്റ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് അതോറിറ്റിയിലെ നാഷനൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറർ (എൻ.ഐ.സി) ഡയറക്ടർ ഡോ. ഇസാം അൽവഖീത് പറഞ്ഞു.
റിയാദിൽ അബ്ശിർ സമ്മേളനം 2025’ൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. വിപുലമായ ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും ഫലപ്രദമായ സംയോജിത പങ്കാളിത്തങ്ങളിലും ആശ്രയിച്ച് സൗദി അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ നേതൃത്വത്തെ ക്രമാനുഗതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. വിപുലമായ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെയും ഫലപ്രദമായ സംയോജിത പങ്കാളിത്തത്തെയും ആശ്രയിച്ച് ഭരണകൂട പിന്തുണയിൽ സൗദിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം മുന്നേറുകയാണ്.
സൗദി വിഷൻ 2030-െൻറ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സർക്കാർ സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും ഗുണപരമായ കുതിപ്പിന് ഇവ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിലും ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും അബ്ശിർപ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ സ്വാധീനം എൻ.ഐ.സി മേധാവി എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ഡിജിറ്റൽ ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻഡക്സ് 2025 ഉൾപ്പെടെ സൗദിയുടെ നൂതന ഡിജിറ്റൽ നേട്ടങ്ങളെ അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഇത് 88.30 ശതമാനം കംപ്ലയൻസ് നിരക്കും 86 ശതമാനത്തിലധികം ഡിജിറ്റൽ അനുഭവ മെച്യൂരിറ്റി സ്കോറും രേഖപ്പെടുത്തി. സർക്കാർ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള മികവ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സൂചികയിൽ അബ്ശിർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതായും എൻ.ഐ.സി മേധാവി പറഞ്ഞു.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇ ഗവൺമെൻറ് ഡെവലപ്മെൻറ് ഇൻഡക്സ് 2024ൽ 25 സ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ട് ആഗോള സൂചകങ്ങളിൽ സൗദി തങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുകയാണ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനും വടക്കേ ആഫ്രിക്കക്കുമായുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് മൊബൈൽ സർവീസസ് (ജെംസ്) മെച്യൂരിറ്റി ഇൻഡക്സ് 2024ൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എൻ.ഐ.സി മേധാവി പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഗണ്യമായ പോസിറ്റീവ് സ്വാധീനത്തെ ഈ സൂചകങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register