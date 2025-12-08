Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘അ​ബ്ശി​ർ’...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 10:31 AM IST

    ‘അ​ബ്ശി​ർ’ അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘അ​ബ്ശി​ർ’ അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ ‘അ​ബ്ശി​റി’​െൻറ അ​പ്​​ഡേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​യി. നി​ര​വ​ധി സേ​വ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​പ​യോ​ക്തൃ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​യും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും പ്രോ​സ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും സ​ജ്ജ​മാ​യി. അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​നു​ശേ​ഷം എ​ല്ലാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഉ​പ​യോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ക്‌​സ​സ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി മു​ത​ൽ അ​ബ്ശി​റി​െൻറ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യോ​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും വേ​ഗ​ത്തി​ലും ആ​ക്‌​സ​സ് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ച ഉ​പ​യോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - 'Abshir' update complete, services back to normal
    Similar News
    Next Story
    X