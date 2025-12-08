Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 10:55 AM IST

    റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ത്രം നൂ​റോ​ളം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ത്രം നൂ​റോ​ളം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    ബെ​ന്നി വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി, ഷാ​ഫി പൂ​ക്ക​യി​ൽ, ഇ.​ആ​ർ. ര​ഞ്ച​ൻ, മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ വെ​ട്ടി​യാ​ട്ടി​ൽ, അ​നീ​ഷ് ചി​ത്ത​ൻ​കാ​ല, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഫ്സ​ൽ മ​ജീ​ദ്, കെ.​ടി. പി​യൂ​സ്, രാ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, ആ​ർ. ന​ടേ​ശ​ൻ, നി​സാ​ർ അ​മ്പ​ലം​കു​ന്ന്, ബേ​ബി കു​ട്ടി പ​വി​ത്രേ​ശ്വ​രം, പി. ​രാ​ജീ​വ​ൻ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, ബ​ഷീ​ർ പ​നോ​ല​ൻ, പൂ​ഴി​ത്ത​റ സ​ലാം, ഇ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​സി​ൽ, അ​ബു കൊ​ല്ല​ടി​ക, ഷു​ക്കൂ​ർ, സ​ദാ​ശി​വ​ൻ നാ​യ​ർ, അ​ഡ്വ. ന​ബീ​ല പാ​റ​മ്മ​ൽ 

    റി​യാ​ദ്: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​ല​വി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് വ​രെ എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ന്നി​ധ്യം സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഗ​ൾ​ഫ് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക ബി​സി​ന​സ്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​യ​റ്റി​ത്തെ​ളി​ഞ്ഞ​വ​രു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വ​വും വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    റി​യാ​ദി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ത്ത​വ​ണ നൂ​റോ​ളം പേ​രാ​ണ് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. റി​യാ​ദി​ലെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ കേ​ളി​യു​ടെ മു​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 25 പേ​രാ​ണ് മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്.

    കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്ന ആ​ർ. ന​ടേ​ശ​ൻ അ​തി​യ​ന്നൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ അ​തി​യ​ന്നൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ലും നി​സാ​ർ അ​മ്പ​ലം​കു​ന്ന് കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ലും ബേ​ബി കു​ട്ടി പ​വി​ത്രേ​ശ്വ​രം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നാ​ലാം വാ​ർ​ഡി​ലും മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ണ്ട്. മ​ല​സ്സ് ഏ​രി​യ ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന പി. ​രാ​ജീ​വ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ (ക​ണ്ണ​പു​രം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഒ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഡ്), ന്യൂ ​സ​നാ​ഇ​യ്യ ഏ​രി​യാ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ (ഊ​ർ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 15ാം വാ​ർ​ഡ്), ബ​ദീ​അ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ബ​ഷീ​ർ പ​നോ​ല​ൻ (മൂ​ത്തേ​ടം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്), ഒ​ല​യ്യ ഏ​രി​യ ഒ​ല​യ്യ യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്ന പൂ​ഴി​ത്ത​റ സ​ലാം (പെ​രു​മ​ണ്ണ ക്ലാ​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡ്), ഇ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​സി​ൽ (വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡ്), സു​ലൈ​മാ​നി​യ യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ബു കൊ​ല്ല​ടി​ക (അ​മ​ര​മ്പ​ലം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 16ാം വാ​ർ​ഡ്), അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് സി​റ്റി യൂ​നി​റ്റ് മു​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്ന സി​ദ്ദീ​ഖ് (പെ​രു​വ​ള്ളൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 21ാം വാ​ർ​ഡ്), അ​സീ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ഷു​ക്കൂ​ർ (ത​ളി​ക്കു​ളം 17ാം വാ​ർ​ഡ്), സു​ലൈ ഓ​ൾ​ഡ് സ​നാ​ഇ​യ്യ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന സ​ദാ​ശി​വ​ൻ നാ​യ​ർ (ന​ഗ​രൂ​ർ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ദ​ർ​ശ​ന​വ​ട്ടം വാ​ർ​ഡ്), കേ​ളി കു​ടും​ബ വേ​ദി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ഡ്വ. ന​ബീ​ല പാ​റ​മ്മ​ൽ മു​ന്നി​യൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ലും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. റി​യാ​ദി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യാ​യി​രു​ന്ന രാ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ അ​ടൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഒ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഡി​ൽ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. മു​ൻ വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്​​സ​നാ​യി​രു​ന്ന രാ​ജി ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ജ​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. റി​യാ​ദ്​ ഒ.​ഐ.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബെ​ന്നി വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ആ​റാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഫി പൂ​ക്ക​യി​ൽ (തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​ൻ ന​ന്ന​മ്പ്ര 12ാം ഡി​വി​ഷ​ൻ), തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ.​ആ​ർ. ര​ഞ്ച​ൻ (വ​ല​പ്പാ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 16-ാം വാ​ർ​ഡ്), തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ വെ​ട്ടി​യാ​ട്ടി​ൽ (മ​റ്റ​ത്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 14-ാം വാ​ർ​ഡ്), തി​രു​വ​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​നീ​ഷ് ചി​ത്ത​ൻ​കാ​ല (ഒ​റ്റ​ശേ​ഖ​ര​മം​ഗ​ലം വാ​ർ​ഡ്), കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല മു​ൻ അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഫ്സ​ൽ മ​ജീ​ദ് (വി​ള​ക്കു​ടി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡ്), ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്ന കെ.​ടി. പി​യൂ​സ്​ (പൂ​മം​ഗ​ലം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡ്) എ​ന്നി​വ​രും മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

