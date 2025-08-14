Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 7:27 AM IST

    റി​യാ​ദ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽനി​ന്ന് 5000ത്തോ​ളം കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റ് ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ള്‍ നീ​ക്കംചെ​യ്തു

    റി​യാ​ദ്: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ത​ട​സ്സ​മാ​യി നി​യ​മ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച 5,000 ത്തോ​ളം കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റ് ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ള്‍ റി​യാ​ദ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ, ഭ​ര​ണ നി​ർ​വ​ഹ​ണ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചു​റ്റു​മു​ള്ള 39 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ളാ​ണ് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​ത്. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ട​സ്സ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് അ​വ ക്ര​മേ​ണ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും ച​ല​ന​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്ത കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ള്‍ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ഇ​ത് ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന്റെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ഒ​ഴു​ക്കി​നെ​യും ന​ഗ​ര ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കാ​നും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ യാ​ത്രാ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ന​ട​പ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ന​ഗ​ര പ​രി​സ്ഥി​തി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​രം​ഭി​ച്ച സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്. സൗ​ദി വി​ഷ​ന്‍ 2030 ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ന​സം​ഖ്യാ വി​കാ​സ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് വേ​ഗ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​ർ​ദ്ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

