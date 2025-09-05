Begin typing your search above and press return to search.
    5 Sept 2025 7:46 AM IST
    5 Sept 2025 7:46 AM IST

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന്

    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇന്ന് എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീം അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന്
    അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ്, എ​ഫ്.​സി, എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീ​മു​ക​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് റ​സൂ​ഫ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ആ​റാ​മ​ത് 'അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025' ക​ലാ​ശ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് (വെ​ള്ളി) ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മ​ണി​ക്ക് വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഫൈ​ന​ലി​ൽ അ​ബീ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി ജി​ദ്ദ, അ​നാ​ലി​റ്റി​ക്‌​സ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് സീ​നി​യേ​ഴ്‌​സി​നെ നേ​രി​ടും. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഡ​ക്സോ​പാ​ക്ക് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി റീം ​യാ​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ നേ​രി​ടും. ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ സി​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ത​വ​ണ ചാ​മ്പ്യ​ൻ റെ​ക്കോ​ഡു​ള്ള എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ നേ​രി​ടും.



    ഗോ​കു​ലം എ​ഫ്.​സി നാ​യ​ക​ൻ റി​ഷാ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഐ ​ലീ​ഗ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​സി​ഫ് ചെ​റു​കു​ന്ന​ൻ, അ​ർ​ഷ​ദ് എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം സ​നൂ​പ്, ആ​ഷി​ഖ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യെ കൂ​ടി അ​ണി​നി​ര​ത്തി എ.​സി.​സി ടീം ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് കേ​ര​ള പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ഷി​ഫ് പാ​ല​യി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​യാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പു​ത്ത​ൻ താ​രോ​ദ​യ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​സി​ൽ, മു​ന​വ്വ​ർ അ​ലി, ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ഹീ​റോ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജു​നൈ​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ശ​ക്ത​മാ​യ താ​ര​നി​ര​യു​മാ​യി ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യും പോ​രി​നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ മ​ത്സ​രം പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്.

    ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫൈ​ന​ലി​ൽ കേ​ര​ള പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​സീ​ലും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​ഷാ​ദും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല താ​രം ഫ​ഹ​ദും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി​യും, കെ.​പി.​എ​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ്, ഫാ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല താ​രം സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ പോ​ൾ, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല താ​രം ജം​സീ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ബൂ​ട്ട​ണി​യി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് യാ​സ് എ​ഫ്.​സി​യും ശ​ക്ത​മാ​യ ടീ​മു​ക​ളെ ത​ന്നെ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലി​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​വും വാ​ശി​യേ​റി​യ​താ​വും.

    പ​ഴ​യ​കാ​ല പ​ട​ക്കു​തി​ര​ക​ൾ ബൂ​ട്ട്കെ​ട്ടു​ന്ന വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഫൈ​ന​ലി​ൽ മു​ൻ ടൈ​റ്റാ​നി​യം താ​രം സ​ഹീ​ർ പു​ത്ത​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​നാ​ലി​റ്റി​ക്‌​സ് ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് സീ​നി​യേ​ഴ്‌​സ്, മു​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല താ​രം ബി​ച്ചാ​പ്പു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന അ​ബീ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി ജി​ദ്ദ​യെ നേ​രി​ടും. കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള ല​ക്കി ഡ്രോ​യി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ്‌​കൂ​ട്ടി, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക് ബൈ​ക്ക്, 50 ഇ​ഞ്ച് എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

