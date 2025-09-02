Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 10:04 AM IST

    അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ്; സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ എ.​സി.​സി, ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി ഫൈ​ന​ലി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫൈ​ന​ലി​ൽ റീം ​യാ​സ് എ​ഫ്.​സി, ഡ​ക്സോ​പാ​ക്ക് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും
    അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ്; സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ എ.​സി.​സി, ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി ഫൈ​ന​ലി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്‌​കാ​രം 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് പി.​കെ സി​റാ​ജ് കോ​ട്ട​പ്പു​റം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് റ​സൂ​ഫ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ആ​റാ​മ​ത് അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025 സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ സി​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ ക​രു​ത്ത​രാ​യ എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീം, അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ്സ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫൈ​ന​ലി​ൽ റീം ​യാ​സ് എ​ഫ്.​സി, ഡ​ക്സോ​പാ​ക്ക് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്‌.​സി​യു​മാ​യും, വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഫൈ​ന​ലി​ൽ അ​ബീ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി, അ​നാ​ലി​റ്റി​ക്‌​സ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് സീ​നി​യേ​സു​മാ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ അ​വ​സാ​ന ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീം ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് ചാം​സ് സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്.​സി​യെ​യും, അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ്സ് ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് റീം ​റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​യേ​യും തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ എ.​സി.​സി​യു​ടെ മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ ക​ളി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ വി​ജ​യ​മൊ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​ത റി​ഷാ​ദ് ആ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്. ഒ.​ഐ.​സി.​സി റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ക്കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ചി​നു​ള്ള വി​ജ​യ് മ​സാ​ല അ​വാ​ർ​ഡും കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം ഷീ​ര ല​ത്തീ​ൻ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​വും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ്സ് ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി, റീം ​റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ മി​ക​ച്ച സേ​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ടീ​മി​ന് വി​ജ​യ​മൊ​രു​ക്കി​യ ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജു​നൈ​സി​നെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​സ്‌​ത​ഫ ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്


    ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ആ​ദ്യ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ സൈ​ക്ളോ​ൺ മൊ​ബൈ​ൽ അ​ക്‌​സെ​സ്സ​റി​സ് ഐ.​ടി സോ​ക്ക​റി​നെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചു റീം ​യാ​സ് എ​ഫ്.​സി ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ പോ​ൾ ആ​ണ് യാ​സ് എ​ഫ്‌.​സി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. യാ​സ് എ​ഫ്‌.​സി​യു​ടെ ജം​സീ​ർ ആ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്. ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ വെ​ൽ​ക​ണ​ക്ട് ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ജി​ദ്ദ​യെ ടൈ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ലൂ​ടെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ടെ​ക്സോ​പാ​ക് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വേ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ​ത്തും എ​ക്സ്ട്രാ ടൈ​മി​ലും ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ളൊ​ന്നും അ​ടി​ക്കാ​തെ സ​മ​നി​ല പാ​ലി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ടൈ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ലൂ​ടെ വി​ജ​യി​ക​ളെ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ജി​ദ്ദ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ഷി​ബി​ലി​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്. സി​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജം​ഷി കോ​ട്ട​പ്പു​റം, 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' ജി​ദ്ദ ബ്യൂ​റോ ഹെ​ഡ് സാ​ദി​ഖ​ലി തു​വ്വൂ​ർ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് പി.​കെ സി​റാ​ജ് കോ​ട്ട​പ്പു​റം എ​ന്നി​വ​ർ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച്ച ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മ​ണി​ക്ക് വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഫൈ​ന​ലി​ൽ അ​ബീ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി, അ​ന​ലി​റ്റി​ക്‌​സ് ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് സീ​നി​യേ​സു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. തു​ട​ർ​ന്ന് ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫൈ​ന​ലി​ൽ റീം ​യാ​സ് എ​ഫ്.​സി ടെ​ക്സോ​പാ​ക് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്‌.​സി​യു​മാ​യും സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ സി​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ത​വ​ണ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി​ട്ടു​ള്ള എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീം സി​ഫി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ശ​ക്തി​യാ​യ അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ്സ് ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്‌.​സി​യു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ല​ക്കി ഡ്രോ​യി​ലൂ​ടെ സ്‌​കൂ​ട്ടി , ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ബൈ​ക്ക്, 62 ഇ​ഞ്ച് എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsSoccer festFinalsBlasters FC
    News Summary - Abir Bluestar Soccer Fest; ACC, Blasters FC in Super League final
    Similar News
    Next Story
    X