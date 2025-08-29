Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:50 AM IST

    അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025; സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    സെ​മി ഫൈ​ന​ലു​ക​ളി​ൽ സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്.​സി, എ.​സി.​സി.എ​യു​മാ​യും ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി x റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​യു​മാ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും
    അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025; സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന്
    cancel

    ജി​ദ്ദ: ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് അ​ൽ റു​സൂ​ഫ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്ന ആ​റാ​മ​ത് അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025 ന്റെ ​സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് (വെ​ള്ളി) ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മ​ണി​ക്ക് ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ആ​ദ്യ സെ​മി​യി​ൽ ടീം ​യാ​സ് എ​ഫ്.​സി, ക്‌​സൈ​ക്ലോ​ൺ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​ക്‌​സെ​സ്സ​റി​സ് ഐ.​ടി സോ​ക്ക​റു​മാ​യും, എ​ട്ടു മ​ണി​ക്ക് ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ ഡ​ക്സോ പാ​ക്ക് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി, വെ​ൽ ക​ണ​ക്ട് ട്രേ​ഡി​ങ്ങ് ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ജി​ദ്ദ​യു​മാ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് നി​ർ​ണാ​യ​ക പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​തു മ​ണി​ക്ക് ചാം​സ് സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്.​സി, എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി.​എ ടീ​മു​മാ​യു​ള്ള സെ​മി​യും 10 മ​ണി​ക്ക് അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ്സ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി, ടീം ​റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​യു​മാ​യു​ള്ള സെ​മി​യും ന​ട​ക്കും. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​കി​ൽ നാ​ലു ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും ജ​യം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി, ഐ ​ലീ​ഗ്, ഐ.​എ​സ്‌.​എ​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​സി​ഫ് ചെ​റു​കു​ന്ന​ൻ, അ​ർ​ഷ​ദ്, റി​ഷാ​ദ് പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ, ആ​ഷി​ഫ് പാ​ല​യി​ൽ, അ​മീ​ൻ കോ​ട്ട​കു​ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ജ്‌​സ​ൽ, നൗ​ഫ​ൽ പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​മീ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ർ​ഷാ​ദ്, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം തു​ട​ങ്ങി വ​ൻ താ​ര​നി​ര​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ജി​ദ്ദ, ദ​മ്മാം, റി​യാ​ദ്, യാം​ബു എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ​ക് വേ​ണ്ടി ബൂ​ട്ട് അ​ണി​യും. ക​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള ല​ക്കി​ഡ്രോ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ്‌​കൂ​ട്ടി, എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ വി​വി​ധ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:todaySemi-FinalMatchesSoccer festSuper League
    News Summary - Abir Bluestar Soccer Fest 2025; Super League semi-final matches today
    Similar News
    Next Story
    X