Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 7:47 AM IST

    അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025; ചാം​സ് സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്.​സി, റീം ​റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന്

    അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025; ചാം​സ് സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്.​സി, റീം ​റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന്
    അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025 ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗം ആ​ദം മു​ൽ​സി, മ​റ്റ് അ​തി​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് സ്ട്രീ​റ്റ് അ​ൽ റു​സൂ​ഫ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ആ​റാ​മ​ത് ‘അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025’ലെ ​ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീ​മി​നും ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ റീം ​യാ​സ് എ​ഫ്.​സി​ക്കും വെ​ൽ​ക​ണ​ക്ട് ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ജി​ദ്ദ​ക്കും ജ​യം. വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​മ ഫു​ട്ബാ​ൾ ല​വേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് അ​നാ​ലി​റ്റി​ക്‌​സ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി സീ​നി​യേ​ഴ്‌​സ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. സ​ഹീ​ർ പു​ത്ത​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് സീ​നി​യേ​ഴ്സി​ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ സ്കോ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് സീ​നി​യേ​ഴ്സി​ന്റെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശി​ഹാ​ബി​ന് സി​ഫ് ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ൽ ടീം ​അം​ഗം കെ.​സി. ബ​ഷീ​ർ ചേ​ലേ​മ്പ്ര പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റീം ​യാ​സ് എ​ഫ്.​സി എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ല് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ബ്ലൂ ​സ്റ്റാ​ർ ബി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ജം​ഷീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഹി​ദ്, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി. യാ​സ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ജം​ഷീ​ർ ആ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ. ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ൽ​ക​ണ​ക്ട് ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ജി​ദ്ദ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ൽ ഗ​ർ​ണി പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് റെ​ഡ് സീ ​ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ര​ണ്ടാം ജ​യ​ത്തോ​ടെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ജി​ദ്ദ​യു​ടെ മ​ജീ​ഷ് മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സി​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാം പാ​പ്പ​റ്റ, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ജ​ലീ​ൽ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്‌​തു.

    സി​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ അ​തി​കാ​യ​ക​ർ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീം ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ്സ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി​യു​ടെ ആ​സി​ഫ് ചെ​റു​കു​ന്ന​നാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച്. ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ നി​ഷാ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചി​നു​ള്ള വി​ജ​യ് മ​സാ​ല അ​വാ​ർ​ഡും ഷീ​ര ലാ​ത്തീ​ൻ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യി​ക്കു​ള്ള 32 ഇ​ഞ്ച് എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എം.​ഡി ല​ത്തീ​ഫ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മു​ഖ്യാ​ഥി​തി​യാ​യി​രു​ന്ന കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗം ആ​ദം മു​ൽ​സി, കെ.​ടി.​എ. മു​നീ​ർ, ല​ത്തീ​ഫ് മ​മ്പാ​ട്, സു​ൾ​ഫി​ക്ക​ർ ചാ​ത്തോ​ലി, സി​ഫ് ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. മ​ൻ​സൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ നാ​ലാം ദി​വ​സ​മാ​യ ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ണ്ട​ർ 17 ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ടാ​ല​ന്റ്റ് ടീ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യൂ​നൈ​റ്റ​ഡു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡെ​ക്സോ പാ​ക്ക് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ് സി - ​അ​റ​ബ് ഡ്രീം​സ് എ.​സി.​സി ബി ​ടീ​മു​മാ​യും, വി​ജ​യ് മ​സാ​ല ബി.​എ​ഫ്.​സി ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സീ​നി​യേ​ഴ്സ് - ക്സൈ​ക്ളോ​ൺ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​ക്‌​സ​സ​റീ​സ് ഐ.​ടി സോ​ക്ക​റു​മാ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സി​ഫ്‌ ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ വ​ൻ​ശ​ക്തി​ക​ളാ​യ ചാം​സ് സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്.​സി​യും റീം ​റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:gulf madhyamamSaudi NewsSoccer festmatch
    News Summary - Abir Bluestar Soccer Fest 2025; Charms Sabeen FC, Reem Real Kerala FC match today
