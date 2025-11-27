വിമാനങ്ങളുടെ സമയക്രമ പാലനം; അബഹ വിമാനത്താവളത്തിന് ആഗോളതലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം

വിമാനങ്ങളുടെ സമയക്രമ പാലനം; അബഹ വിമാനത്താവളത്തിന് ആഗോളതലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനംtext_fields
റിയാദ്: വിമാനങ്ങളുടെ സമയക്രമ പാലനത്തിൽ സൗദി തെക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ അബഹ വിമാനത്താവളത്തിന് ആഗോളതലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം. ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഓൺ-ടൈം പ്രകടനമുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ഈ നേട്ടം. വ്യോമയാന വിശകലനത്തിലും പ്രവർത്തന പ്രകടനത്തിലും വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ആഗോള കമ്പനിയായ ‘സിറിയം’ പുറത്തിറക്കിയ പ്രതിമാസ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.
ഇതോടെ അബഹ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം പുതിയൊരു ആഗോള നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു. 92.40 ശതമാനം എന്ന ഓൺ-ടൈം പ്രകടന നിരക്കാണ് ഈ നേട്ടം നേടിക്കൊടുത്തത്. വ്യോമയാന പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമതയിലും യാത്രക്കാർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിലും വിമാനത്താവളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന വികസനത്തിെൻറ നിലവാരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പുരോഗതി.
കൂടാതെ അസീർ മേഖലയിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ടൂറിസം വളർച്ചയെ പിന്തുണക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹബ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലൊന്നായി അബഹയുടെ സ്ഥാനം ഉയരുകയാണ്. പുതിയ അബഹ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനായുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രഖ്യാപനത്തോടൊപ്പമാണ് ഈ വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ശേഷിയിലും യാത്രക്കാരുടെ അനുഭവത്തിലും ഗുണപരമായ കുതിച്ചുചാട്ടം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
