    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 9:15 AM IST

    അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ്; ചാം​സ് സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്.​സി, റീം ​റി​യ​ൽ കേ​ര​ള മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ

    ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി ജൂ​നി​യ​ർ ഡി​വി​ഷ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ്; ചാം​സ് സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്.​സി, റീം ​റി​യ​ൽ കേ​ര​ള മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ
    ജി​ദ്ദ: ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് അ​ൽ റു​സൂ​ഫ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്ന ആ​റാ​മ​ത് അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച് ന​ട​ന്ന സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് സി​ഫ് ക്ലാ​സി​ക്കോ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ റീം ​റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​യും ചാം​സ് സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്.​സി​യും ഓ​രോ ഗോ​ൾ വീ​തം നേ​ടി സ​മ​നി​യി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു.

    ചാം​സ് സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്.​സി​ക്ക് വേ​ണ്ടി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം, റീം ​റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​ക്ക് വേ​ണ്ടി സ​നൂ​ജ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​മീ​ഫി​നെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ആ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഡോ. ​അ​നീ​സ് നൂ​റി​ൻ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡ​ക്സോ പാ​ക്ക് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് അ​റ​ബ് ഡ്രീം​സ് എ.​സി.​സി ബി ​ടീ​മി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷു​ഹൈ​ബ് ആ​ണ് ന്യൂ ​കാ​സി​ലി​നു വേ​ണ്ടി ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. ഷു​ഹൈ​ബ് ത​ന്നെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പ​വ​ർ ഹൗ​സ് എം.​ഡി ഷാ​ഫി മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ് മ​സാ​ല ബി.​എ​ഫ്.​സി​യും ക്‌​സൈ​ക്ലോ​ൺ മൊ​ബൈ​ൽ അ​ക്‌​സെ​സ്സ​റി​സ് ഐ.​ടി സോ​ക്ക​റും ഓ​രോ ഗോ​ൾ വീ​ത​മ​ടി​ച്ചു സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു.

    ദി​ൽ​ഷാ​ദ് ഐ.​ടി സോ​ക്ക​റി​ന് വേ​ണ്ടി​യും ന​ബ്ഹാ​ൻ ബി.​എ​ഫ്.​സി ജി​ദ്ദ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യും ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ജ​യ് മ​സാ​ല ബി.​എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ദി​ൽ​ഷാ​ദ് അ​മാ​ന​ത്തി​ന് അ​ൽ ജ​മാ​ൽ ക​മ്പ​നി മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ഫാ​സി​ൽ തി​രൂ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    17 വ​യ​സ്സി​നു താ​ഴെ ഉ​ള്ള​വ​രു​ടെ ജൂ​നി​യ​ർ ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫൈ​ന​ലി​ൽ സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ജി​ദ്ദ​യെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചു ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ഹാ​ൻ, ത​രീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സി​ന് വേ​ണ്ടി ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്.

    മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സി​ന്റെ താ​രീ​ഫി​നു​ള്ള വി​ജ​യ് മ​സാ​ല അ​വാ​ർ​ഡും ഷീ​ര ലാ​ത്തീ​ൻ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​വും സി​ഫ്‌ ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ൽ ടീം ​അം​ഗം നൗ​ഷാ​ദ് പാ​ല​ക്ക​ൽ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി സി​ഫ്‌ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാം പാ​പ്പ​റ്റ​യും, ക്യാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡ് സി​ഫ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ക് പ​ട്ടാ​മ്പി​യും, റ​ണ്ണ​റ​പ്പി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി സി​ബ്‌​റോ ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ അ​ഷ​റ​ഫ് കു​ട്ട​ശ്ശേ​രി​യും ക്യാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡ് ഫൈ​സ​ൽ അ​രി​പ്ര​യും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്‌​തു.

    കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യി​ക്കു​ള്ള എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ഷാ​ഫി പ​വ​ർ ഹൗ​സ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഫാ​സി​ൽ തി​രൂ​ർ, ഡോ. ​അ​നീ​സ് നൂ​റി​ൻ, ഫി​റോ​സ് റി​യ​ൽ കേ​ര​ള, സി​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ൻ​വ​ർ ക​രി​പ്പ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്ക് ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ആ​ദ്യ സെ​മി​യി​ൽ റീം ​യാ​സ് എ​ഫ്.​സി, ക്‌​സൈ​ക്ലോ​ൺ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​ക്‌​സെ​സ​റീ​സ് ഐ.​ടി സോ​ക്ക​റു​മാ​യും, ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ ഡ​ക്സോ പാ​ക്ക് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി വെ​ൽ​ക​ണ​ക്ട് ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ജി​ദ്ദ​യു​മാ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ചാം​സ് സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്.​സി എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീ​മു​മാ​യും, റീം ​റി​യ​ൽ കേ​ര​ള, അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ്സ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

