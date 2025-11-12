Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 12 Nov 2025 11:18 AM IST
Updated Ondate_range 12 Nov 2025 11:18 AM IST
അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി പാതിരമണ്ണക്ക് സ്വീകരണം നൽകിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Abdurahman Faizi welcomed Pathiramanna
Listen to this Article
നജ്റാൻ: ജാമിഅഃ നൂരിയ പട്ടിക്കാട് സെക്രട്ടറിയും പ്രമുഖ മതപണ്ഡിതനുമായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി പാതിരമണ്ണക്കും റഷീദ് ഫൈസി നാട്ടുകല്ലിനും എസ്.ഐ.സി നജ്റാൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയും ജാമിഅഃ നൂരിയ കമ്മിറ്റിയും സംയുക്ത സ്വീകരണം നൽകി.
കെ.എം.സി.സി നജ്റാൻ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സലീം ഉപ്പള, എസ്.ഐ.സി നേതാക്കളായ സുബൈർ തങ്ങൾ, സത്താർ തച്ഛനാട്ടുകര, അക്ബർ താനൂർ, അബ്ദുസ്സലാം ദാരിമി, നിസാർ ഫൈസി, കെ.എം.സി.സി നേതാവ് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ പനങ്ങാങ്ങര തുടങ്ങിയവർ സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story