    Saudi Arabia
    24 Jan 2026 9:44 PM IST
    24 Jan 2026 9:44 PM IST

    ഹോളി ഖുർആൻ റേഡിയോയുടെ ശബ്​ദം; അബ്​ദുൽകരീം അൽമുഖ്‌രിൻ അന്തരിച്ചു

    ഹോളി ഖുർആൻ റേഡിയോയുടെ ശബ്​ദം; അബ്​ദുൽകരീം അൽമുഖ്‌രിൻ അന്തരിച്ചു
    അബ്​ദുൽകരീം അൽമുഖ്‌രിൻ 

    റിയാദ്: സൗദിയിലെ പ്രമുഖ റേഡിയോ വ്യക്തിത്വവും ഹോളി ഖുർആൻ റേഡിയോയിലെ സുപരിചിത ശബ്​ദവുമായ അബ്​ദുൽ കരീം ബിൻ സാലിഹ് അൽമുഖ്‌രിൻ അന്തരിച്ചു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഏതാനും മാസങ്ങളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സൗദിയിലെ മത-മാധ്യമ രംഗത്ത് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അൽമുഖ്‌രിൻ. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം അദ്ദേഹം ഹോളി ഖുർആൻ റേഡിയോയിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത പരിപാടികൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശ്രോതാക്കൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രിയങ്കരനാക്കി.

    ഏറെ ജനപ്രീതിയാർജിച്ച ‘നൂർ അലാ അൽ ദർബ്’, ‘ഫതാവ’ തുടങ്ങിയ മതപരമായ പരിപാടികളുടെ അവതാരകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുതിർന്ന ഇസ്‌ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുമായി ചേർന്ന് സങ്കീർണമായ നിയമപ്രശ്നങ്ങളും മതപരമായ സംശയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേക മികവ് പുലർത്തി. ലളിതവും വ്യക്തവുമായ ശൈലിയിലൂടെ ഇസ്‌ലാമിക വിജ്ഞാനത്തെ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തി​ന്റെ വേർപാടിൽ സൗദി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മതപണ്ഡിതരും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. സൗദി അറേബ്യയുടെ റേഡിയോ ചരിത്രത്തിൽ നികത്താനാവാത്ത വിടവാണ് അൽമുഖ്‌രി​ന്റെ നിര്യാണത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

    TAGS:journalistsaudi obitradio presenterQuran Talk
