Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 9:52 AM IST

    അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാ​മി​നെ ‘ഇ​വ’ നാ​ട്ടി​ല​യ​ച്ചു

    അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാ​മി​നെ ‘ഇ​വ’ നാ​ട്ടി​ല​യ​ച്ചു
    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹ​ൽ

    റി​യാ​ദ്: ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​ല​പ്പു​ഴ പു​ന്ന​പ്ര​യി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹ​ൽ എ​ന്ന എ​ട്ടു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ട് റി​യാ​ദി​ലെ ആ​ല​പ്പു​ഴ നി​വാ​സി​ക​ളെ​യും ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി. റി​യാ​ദി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഗാ​യ​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ നീ​ർ​ക്കു​ന്നം സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാ​മി​ന്റെ മ​ക​നാ​ണ് വാ​ഹ​ന​മി​ടി​ച്ചു ദാ​രു​ണ​മാ​യി മ​രി​ച്ച​ത്.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഈ​സ്​​റ്റ്​ വെ​നീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഇ​വ), സ്മാ​ർ​ട്ട് വേ ​ഡ്രൈ​വേ​ഴ്സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം. മ​ക​ന്റെ അ​കാ​ല വേ​ർ​പാ​ട് അ​റി​ഞ്ഞ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പെ​ട്ടെ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​ൻ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട്​ കാ​ലാ​വ​ധി തീ​ർ​ന്ന​ത് ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മാ​യി. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ടി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ധി ദി​ന​മാ​യി​രു​ന്നി​ട്ട് കൂ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കി.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ നി​സാ​ർ മു​സ്ത​ഫ, ഇ​വ അം​ഗം ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു സ​ലാ​മി​ന്റെ യാ​ത്ര​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം ന​ട​ത്തി. സ​ലാ​മി​നു​ള്ള വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റും ‘ഇ​വ’ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​ൽ​കി. മൃ​ത​ദേ​ഹം ഒ​രു നോ​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ പി​താ​വാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാ​മി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ദുഃ​ഖാ​ർ​ത്ത​രാ​യ മാ​താ​വി​നും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു താ​ങ്ങാ​യി സ​ലാ​മി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മ​ല്ലോ എ​ന്ന ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്‌ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ.

    ഈ​സ്​​റ്റ്​ വെ​നീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ആ​ന്റ​ണി വി​ക്ട​ർ, സ​ജാ​ദ് സ​ലിം, നി​സാ​ർ മു​സ്ത​ഫ, രാ​ജേ​ഷ് ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, ഹാ​ഷിം ചീ​യാം വെ​ളി, സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ആ​സി​ഫ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി ഷൈ​ജു പ​ച്ച എ​ന്നി​വ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാ​മി​നെ യാ​ത്ര​യാ​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

