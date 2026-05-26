    Posted On
    date_range 26 May 2026 5:36 PM IST
    Updated On
    date_range 26 May 2026 6:19 PM IST

    അബ്ദുൽ റഹീമി​െൻറ മോചന ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവെച്ചു; നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കം ഉടൻ

    ഇനി ബാക്കി ഇമി​േഗ്രഷൻ ക്ലിയറൻസ്​
    റിയാദ്: സൗദി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കോഴിക്കോട് കോടമ്പുഴ സ്വദേശി അബ്ദുൽ റഹീമിന്റെ മോചന ഉത്തരവിൽ അധികൃതർ ഒപ്പുവെച്ചു. ഇനി യാത്രാനടപടികൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നും റിയാദ് സഹായ സമിതി അറിയിച്ചു.

    മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർനടപടികൾ ദ്രുതഗതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. അബ്ദുൽ റഹീമിന്റെ എക്സിറ്റ് വിസ നടപടികൾ ഇതിനകം തന്നെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യം വിടുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് മാത്രമാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്.

    ഈ ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഏതു സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് സഹായ സമിതി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    Abdul Rahim release order signed
    News Summary - Abdul Rahim's release order signed
