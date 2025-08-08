Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 7:12 AM IST

    അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് അ​ഞ്ച​ച്ച​വി​ടി​ക്ക് ജ​ന്മ​നാ​ടിന്റെ ആ​ദ​രം

    honoured
    മ​ജീ​ദ് അ​ഞ്ച​ച്ച​വി​ടി​ക്ക് ജ​ന്മ​നാ​ട് ന​ൽ​കി​യ ആ​ദ​ര​വ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹ​കീം മ​ാസ്റ്റ​ർ പു​ൽ​പ്പ​റ്റ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ / അ​ഞ്ച​ച്ച​വി​ടി: പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശ​ത്തും വി​ദേ​ശ​ത്തും മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി ത​ന്റേ​താ​യ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച മ​ജീ​ദ് അ​ഞ്ച​ച്ച​വി​ടി​യെ ജ​ന്മ​നാ​ട് ആ​ദ​രി​ച്ചു.ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​ട്ടേ​റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ഇ​ന്ദോ​മി ക​മ്പ​നി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ മ​ജീ​ദി​നെ അ​ഞ്ച​ച്ച​വ​ടി നാ​ഷ​ന​ൽ സ്പോ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. ത​ന്റെ ജോ​ലി​ക്കി​യി​ട​യി​ൽ ഒ​ഴി​വ് കി​ട്ടു​ന്ന കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലും പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി സ​ഹാ​യ സേ​വ​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി സ​ന്ന​ദ്ധ​നാ​കു​ന്ന മ​ജീ​ദി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഏ​റെ ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ദ​ര​വ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം വി.​പി ജ​സീ​റ ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ക്ല​ബ്ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മി​ർ​ഷാ​ദ് മൂ​ച്ചി​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മോ​ട്ടി​വേ​റ്റ​റും ട്രെ​യ്ന​റു​മാ​യ ഹ​ക്കീം മാ​സ്റ്റ​ർ പു​ൽ​പ്പ​റ്റ മ​ജീ​ദി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. എ.​പി ഇ​സ്മ​യി​ൽ, പി.​കെ ഷു​ക്കൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​മീ​ർ പൊ​റ്റെ​ങ്ങ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ഞ്ച​ച്ച​വി​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ത​നി​ക്ക് ആ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി​യ ക്ല​ബ്ബ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും മ​ജീ​ദ് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

