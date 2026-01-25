Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 9:54 AM IST

    അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം അ​ൽ​മു​ഖ്‌​രി​ൻ അ​ന്ത​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം അ​ൽ​മു​ഖ്‌​രി​ൻ അ​ന്ത​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം ബി​ൻ

    സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​മു​ഖ്‌​രി​ൻ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റേ​ഡി​യോ വ്യ​ക്തി​ത്വ​വും ഹോ​ളി ഖു​ർ​ആ​ൻ റേ​ഡി​യോ​യി​ലെ സു​പ​രി​ചി​ത ശ​ബ്​​ദ​വു​മാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​മു​ഖ്‌​രി​ൻ അ​ന്ത​രി​ച്ചു. വാ​ർ​ധ​ക്യ​സ​ഹ​ജ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സൗ​ദി​യി​ലെ മ​ത-​മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ൽ​മു​ഖ്‌​രി​ൻ. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളോ​ളം ഹോ​ളി ഖു​ർ​ആ​ൻ റേ​ഡി​യോ​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണം ചെ​യ്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ശ്രോ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​ക്കി. ഏ​റെ ജ​ന​പ്രീ​തി​യാ​ർ​ജ്ജി​ച്ച ‘നൂ​ർ അ​ലാ അ​ൽ ദ​ർ​ബ്’, ‘ഫ​താ​വ’ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത​പ​ര​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. മു​തി​ർ​ന്ന ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ നി​യ​മ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും മ​ത​പ​ര​മാ​യ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യേ​ക മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി.

    ല​ളി​ത​വും വ്യ​ക്ത​വു​മാ​യ ശൈ​ലി​യി​ലൂ​ടെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു.

    സൗ​ദി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മ​ത​പ​ണ്ഡി​ത​രും അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Passed AwaygulfnewsSaudi Arabia
    News Summary - Abdul Karim Almukhrin passed away
    Similar News
    Next Story
    X