    date_range 4 Oct 2025 9:45 AM IST
    date_range 4 Oct 2025 9:45 AM IST

    അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം

    പാ​ണ​ക്കാ​ട് അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജാ​മി​അ നൂ​രി​യ്യ റി​യാ​ദ് ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്​: പ​ട്ടി​ക്കാ​ട് ജാ​മി​അ നൂ​രി​യ്യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പാ​ണ​ക്കാ​ട് അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജാ​മി​അ നൂ​രി​യ്യ റി​യാ​ദ് ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ബ​ത്​​ഹ​യി​ലെ നൂ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ റി​യാ​ദ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കോ​യാ​മു ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​സ്ഫോ​ജ്ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബ​ഷീ​ർ ഫൈ​സി, ഷാ​ഫി ദാ​രി​മി പു​ല്ലാ​ര, എ​സ്.​ഐ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബ​ഷീ​ർ ഫൈ​സി, ബ്ലാ​ത്തൂ​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹാ​ജി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, തെ​ന്ന​ല മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ​കു​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് വേ​ങ്ങ​ര, റി​യാ​സ് തി​രൂ​ർ​കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഉ​ല​മ ഉ​മ​റാ നേ​തൃ​ത്വം ഒ​രേ മ​ന​സ്സോ​ടെ പ​ര​സ്പ​ര വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​​ന്റെ​യും മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യ​തി​​ന്റെ​യും പ​രി​ണി​ത​ഫ​ല​മാ​ണ് ജാ​മി​അ പോ​ലു​ള്ള അ​നേ​കം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​തും ഇ​ന്നും മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തും. അ​തി​നാ​ൽ മ​ഹാ​നാ​യ ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ, പൂ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്ന മ​ഹ​നീ​യ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് നാം ​പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തും അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ത​ന്നെ​യാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കേ​ണ്ട​ത് എ​ന്നും അ​ബ്ബാ​സി​ലി ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. റി​യാ​ദ് ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഫീ​ഖ് പൂ​പ്പ​ലം സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സൈ​ത​ല​വി ഫൈ​സി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsSaudi Arabia NewswelcomedJamia Nooriya
