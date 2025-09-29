Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​ദ്ദ​യി​ൽ ത്വാ​ബ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 7:29 AM IST

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ത്വാ​ബ സി​യാ​റ ലോ​ഞ്ചി​ങ് അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ത്വാ​ബ സി​യാ​റ ലോ​ഞ്ചി​ങ് അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ട്രാ​വ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം ജി​ദ്ദ ബ്രാ​ഞ്ച് പാ​ണ​ക്കാ​ട്

    സ​യ്യി​ദ് അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ിച്ചപ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ലെ ട്രാ​വ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ട്രാ​വ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം ജി​ദ്ദ ബ്രാ​ഞ്ച് പാ​ണ​ക്കാ​ട് സ​യ്യി​ദ് അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ലി​ന്റെ പു​തി​യ സം​രം​ഭ​മാ​യ ഉം​റ, സി​യാ​റ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്ക് 'ത്വാ​ബ' എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ത്വാ​ബ സി​യാ​റ​യു​ടെ ആ​ദ്യ മ​ദീ​ന സി​യാ​റ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16ന് ​സൗ​ജ​ന്യ നി​ര​ക്കി​ൽ പു​റ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രാ​ർ​ഥ​ന ച​ട​ങ്ങി​ന് ശേ​ഷം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ നാ​സ​ർ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, വി.​പി മു​സ്ത​ഫ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ടു​പ​റ​മ്പ്, ബേ​ബി നീ​ലാ​മ്പ്ര, റ​സാ​ഖ് അ​ണ​ക്കാ​യി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം കൊ​ല്ലി, ടി.​കെ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, ജാ​ഫ​ർ കു​റ്റൂ​ർ, ഹം​ദാ​ൻ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് ചേ​രൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചു​ക്ക​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:jiddhahSaudi Arabia Newsgulf news malayalam
    News Summary - Abbasali Shihab and his family held the launch of Thawba Siyara in Jeddah
    Similar News
    Next Story
    X