Madhyamam
    Saudi Arabia
    27 Dec 2025 8:24 AM IST
    27 Dec 2025 8:24 AM IST

    വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്​ ശിക്ഷാർഹം

    വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്​ ശിക്ഷാർഹം
    റി​യാ​ദ്: വ​ള​ർ​ത്തു മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യോ അ​വ​ക്കാ​യി നി​യു​ക്ത​മാ​ക്കി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല​ല്ലാ​തെ മ​റ്റ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ച​താ​യി സൗ​ദി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ത്ത​രം പെ​രു​മാ​റ്റം രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​മാണെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും അ​വ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തും വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ ചു​മ​ത്തു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. അ​ശ്ര​ദ്ധ​യോ മൃ​ഗ​ത്തെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഏ​തൊ​രു പ്ര​വൃ​ത്തി​യും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ലം​ഘ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് മൃ​ഗ​പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന്റെ രൂ​പ​മാ​ണെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മൃ​ഗ പ​രി​ച​ര​ണ​വും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ മൃ​ഗ​ക്ഷേ​മ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണി​ത്. മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ക്ക് ദോ​ഷം വ​രു​ത്തു​ന്ന​തോ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​ത്തി​നും അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തോ ആ​യ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ന്നും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കാ​നും ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​വ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

