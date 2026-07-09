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    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅബഹയിലെ 'ആർട്ട്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 July 2026 6:01 PM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 6:01 PM IST

    അബഹയിലെ 'ആർട്ട് സ്ട്രീറ്റ്' സഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രമാകുന്നു

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    പ്രകാശവിസ്മയവും സന്ദർശകത്തിരക്കുമായി അസീർ മനംകവരുന്നു
    അബഹയിലെ ആർട്ട് സ്ട്രീറ്റ് സഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രമാകുന്നു
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    അബഹ: പ്രകൃതിരമണീയമായ കാലാവസ്ഥയും വൈവിധ്യമാർന്ന കലാവിരുന്നുകളുമായി അസീർ മേഖലയിലെ അബഹയിലുള്ള പ്രശസ്തമായ 'ആർട്ട് സ്ട്രീറ്റ്' വേനൽക്കാല ടൂറിസം സീസണിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു. അസീറി​െൻറ തനത് പ്രകൃതിഭംഗിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദൃശ്യവിരുന്നും മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷവും ആസ്വദിക്കാൻ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ വൻ സന്ദർശക ജനപ്രവാഹമാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

    ആർട്ട് സ്ട്രീറ്റിലേക്കുള്ള പാതകളിലെല്ലാം ദിനംപ്രതി വലിയ തോതിലുള്ള വാഹനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പാതയോരങ്ങളിലെ നടപ്പാതകളും സമീപത്തെ പാർക്കുകളും സന്ദർശകരെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മികച്ച സേവനങ്ങളും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയ ഈ പരിസരത്ത്, സന്ദർശകർക്കായി തുറന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, വിനോദ പരിപാടികൾ, സംവേദനാത്മക ഇടങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    മേഘങ്ങളുടെയും പൂക്കളുടെയും രൂപത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാശമാതൃകകളും, വർണ്ണാഭമായ ലൈറ്റുകൾ അണിഞ്ഞ മരങ്ങളും ഈ പ്രദേശത്തിന് വശ്യമായ ഭംഗി പകരുന്നു. സന്ദർശകരുടെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യവും ഈ പ്രകാശവിസ്മയവും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ അബഹ നഗരം ഉന്മേഷഭരിതമായ ഒരു ജീവസ്സുറ്റ ചിത്രം പോലെ മനോഹരമാകുന്നു.

    ഇവിടെയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന കഫേകളും റെസ്​റ്റോറൻറുകളും വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളും മികച്ച അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കാപ്പിപ്പീടികകളിലും ഭക്ഷണശാലകളിലും വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പ്രകൃതിയും കലയും പ്രകാശവും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ അസുലഭ നിമിഷങ്ങൾ സന്ദർശകർ തങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ക്യാമറകളിൽ പകർത്തി സൂക്ഷിക്കുന്ന കാഴ്ചയും ഇവിടെ സജീവമാണ്.

    കാഴ്ചകളിലെ നവീകരണവും വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളും വഴി സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി ആർട്ട് സ്ട്രീറ്റ് അതി​െൻറ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് സന്ദർശകരുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്താനും അസീറിനെ ആഭ്യന്തര-അന്തർദേശീയ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന മുൻനിര വേനൽക്കാല ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

    മേഖലയിലെ പ്രകൃതിദത്തവും കാലാവസ്ഥാവുമായ സവിശേഷതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര, സാംസ്കാരിക, വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ ഒരുക്കുന്ന 'അസീർ സമ്മർ സീസൺ 2026'-​െൻറ ഭാഗമായാണ് ഈ സജീവമായ മുന്നേറ്റം. ടൂറിസം മേഖലയുടെ വികസനത്തിനും പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ സ്ഥാനം ശക്തമാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'സൗദി വിഷൻ 2030'-​െൻറ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പൂർണമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ് നിലവിലെ പരിപാടികൾ.

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    TAGS:street artabahaTourist Attraction
    News Summary - Abaha's 'Art Street' becomes a major tourist attraction
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