Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘ആവണി 2025' ഓണാഘോഷം
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 12:32 PM IST

    ‘ആവണി 2025' ഓണാഘോഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ആവണി 2025 ഓണാഘോഷം
    cancel
    camera_alt

    കേ​ളി റി​യാ​ദ് മ​ല​സ്സ് ഏ​രി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ജോ​മോ​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി മ​ല​സ്സ് ഏ​രി​യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ 'ആ​വ​ണി 2025' ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.മ​ല​സ്സ് യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗ​മാ​യ ശു​ഹൈ​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മ്യൂ​സി​ക് ഇ​വ​ന്റി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഡി.​ജെ​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ഷി​നു ന​വീ​ൻ രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ സ​ഖാ​വ് വി.​എ​സി​ന്റെ ചി​ത്രം ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്ത പൂ​ക്ക​ളം ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​ണ്ണൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ജോ​മോ​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​പി.​എം സാ​ദി​ഖ്, കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, മ​ല​സ്സ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ സിം​നേ​ഷ്, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട്ട്ചാ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​ല​സ്സ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഏ​രി​യ ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ല​സ്സ് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എം. സു​ജി​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​നീ​സ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationSaudi Newsgulf
    News Summary - 'Aavani 2025' Onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X