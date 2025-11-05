‘ആവണി 2025' ഓണാഘോഷംtext_fields
റിയാദ്: കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി മലസ്സ് ഏരിയയുടെ നേതൃത്വത്തില് 'ആവണി 2025' ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.മലസ്സ് യൂനിറ്റ് അംഗമായ ശുഹൈബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച മ്യൂസിക് ഇവന്റിൽ തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ ഡി.ജെയിൽ അവസാനിച്ചു. ഷിനു നവീൻ രൂപം നൽകിയ സഖാവ് വി.എസിന്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത പൂക്കളം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. പരിപാടിയിൽ എണ്ണൂറിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു.സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും മലയാളം മിഷൻ സൗദി ചാപ്റ്റർ സെക്രട്ടറിയുമായ ജോമോൻ സ്റ്റീഫൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സമീർ അബ്ദുൽ അസീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
മുഖ്യരക്ഷാധികാരി കെ.പി.എം സാദിഖ്, കേളി സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കണ്ണപുരം, പ്രസിഡൻറ് സെബിൻ ഇക്ബാൽ, ട്രഷറർ ജോസഫ് ഷാജി, രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം ഷമീർ കുന്നുമ്മൽ, മലസ്സ് രക്ഷാധികാരി സമിതി കൺവീനർ സുനിൽകുമാർ, ഏരിയ ട്രഷറർ സിംനേഷ്, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം നൗഫൽ ഉള്ളാട്ട്ചാലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
കേളി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, മലസ്സ് രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗങ്ങൾ, ഏരിയ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ, യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ, വിവിധ യൂനിറ്റംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. മലസ്സ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി.എം. സുജിത്ത് സ്വാഗതവും സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ റനീസ് കരുനാഗപ്പള്ളി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register