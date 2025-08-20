Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    20 Aug 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    20 Aug 2025 7:57 AM IST

    ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വ് ജു​ബൈ​ലി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വ് ജു​ബൈ​ലി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
    പ്രി​തേ​ഷ് ഭാ​യ് ഭ്രം​ഭ​ട്ട്

    ജു​ബൈ​ൽ: ഗു​ജ​റാ​ത്ത് വ​ഡോ​ദ​ര സ്വ​ദേ​ശി പ്രി​തേ​ഷ് ഭാ​യ് ഭ്രം​ഭ​ട്ട് (35) ജു​ബൈ​ലി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ സ്ഥി​തി വ​ഷ​ളാ​വു​ക​യും മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​മേ​ഹ രോ​ഗി​യാ​യി​രു​ന്നു. ജു​ബൈ​ലി​ലെ ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ൽ മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. പി​താ​വ്: മു​കേ​ഷ് ഭാ​യ്, മാ​താ​വ്: മി​ത​ബെ​ൻ, ഭാ​ര്യ: ഋ​ത്വി​ക ബെ​ൻ

    ജു​ബൈ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹം . ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി സം​സ്ക​രി​ക്കും. ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജു​ബൈ​ൽ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​റും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വ​ള​ന്റി​യ​റു​മാ​യ സ​ലീം ആ​ല​പ്പു​ഴ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

