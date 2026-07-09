ഹൃദയാഘാതം: ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ യുവാവ് ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി

ഹൃദയാഘാതം: ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ യുവാവ് ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
ജുബൈൽ: ആലപ്പുഴ പത്തിയൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവ് സൗദി അറേബ്യയിലെ ജുബൈലിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി. കളരിക്കൽ വീട്ടിൽ ശിവരാജൻ ജനാർദ്ദനൻ - സുകുമാരി ദമ്പതികളുടെ മകൻ രാജേഷ് കുമാർ (39) ആണ് മരിച്ചത്.
ജുബൈലിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജീവനക്കാരനായ രാജേഷ് കുമാർ അടുത്തിടെയാണ് സൗദിയിലെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമസസ്ഥലത്തുവെച്ച് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഭാര്യ: പുഷ്പജ. അവനി, ആര്യൻ എന്നിവർ മക്കളാണ്.
നിലവിൽ ജുബൈൽ ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം, ആവശ്യമായ നിയമപരമായ ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം എത്രയും വേഗം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജുബൈൽ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനർ സലിം ആലപ്പുഴ അറിയിച്ചു.
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