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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 July 2026 12:53 PM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 12:53 PM IST

    ഹൃദയാഘാതം: ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ യുവാവ് ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി

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    ഹൃദയാഘാതം: ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ യുവാവ് ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി
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    ജുബൈൽ: ആലപ്പുഴ പത്തിയൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവ് സൗദി അറേബ്യയിലെ ജുബൈലിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി. കളരിക്കൽ വീട്ടിൽ ശിവരാജൻ ജനാർദ്ദനൻ - സുകുമാരി ദമ്പതികളുടെ മകൻ രാജേഷ് കുമാർ (39) ആണ് മരിച്ചത്.

    ജുബൈലിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജീവനക്കാരനായ രാജേഷ് കുമാർ അടുത്തിടെയാണ് സൗദിയിലെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമസസ്ഥലത്തുവെച്ച്​ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഭാര്യ: പുഷ്പജ. അവനി, ആര്യൻ എന്നിവർ മക്കളാണ്.

    നിലവിൽ ജുബൈൽ ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം, ആവശ്യമായ നിയമപരമായ ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം എത്രയും വേഗം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജുബൈൽ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനർ സലിം ആലപ്പുഴ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:Heart Attackjubaildiedyoung manAlappuzha
    News Summary - Heart attack: A young man from Alappuzha died in Jubail
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