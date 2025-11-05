Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    5 Nov 2025 12:27 PM IST
    സൗ​ദി​യി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​യു​ടെ ഒ​രു വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള അ​സ്ഥി​കൂ​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി

    സൗ​ദി​യി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​യു​ടെ ഒ​രു വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള അ​സ്ഥി​കൂ​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി
    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ നാ​രി​യ​യി​ലെ സ​റാ​ർ, ഗു​ലൈ​ബ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ ഒ​രു വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള അ​സ്ഥി​കൂ​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് മ​രി​ച്ച ഷ​ഫീ​ഖ് ബി​സാ​സി​ന്റെ (48) മൃ​ത​ദേ​ഹ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഷ​ഫീ​ഖ് ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മൃ​ത​ദേ​ഹ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ത്തി​ന്റെ സ​മീ​പ​ത്ത് നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​താ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത് ഷ​ഫീ​ഖ് ആ​ണെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ പൊ​ലീ​സി​നെ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്. മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ആ​ട്ടി​ട​യ​നാ​യി​രു​ന്ന ഷ​ഫീ​ക്കി​നെ ജോ​ലി​ക്ക് ശേ​ഷ​വും കാ​ണാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ ഹു​റൂ​ബ് (ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്നും ഒ​ളി​ച്ചോ​ട​ൽ) കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്‌​തി​രു​ന്നു.

    മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ധാ​ക്ക​യി​ലെ ശ​ങ്ക​ർ ഖാ​ലി സ്വ​ദേ​ശി ശ​ഹാ​ദ് അ​ലി ബി​സാ​സ് എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് ഷ​ഫീ​ഖ് ബി​സാ​സ്. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് എം​ബ​സി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം കെ.​എം.​സി.​സി ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രോ​വി​ൻ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി വ​ള​ന്റി​യ​റു​മാ​യ അ​ൻ​സാ​രി മ​ന്ദ​ബ​ത്ത് ആ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം സൗ​ദി​യി​ൽ ത​ന്നെ സം​സ്‌​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. മൃ​ത​ദേ​ഹം മു​ലൈ​ജ മ​ഖ്ബ​റ​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.

