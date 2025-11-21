Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 21 Nov 2025 2:24 PM IST
    date_range 21 Nov 2025 2:24 PM IST

    നൂ​ലി​ഴ​ക​ളി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞ വ​ർ​ണ​വി​സ്മ​യം; ഹ​യാ​ത് സ​ഖ​റിന്റെ ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ സ​മാ​പ​നം

    നൂ​ലി​ഴ​ക​ളി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞ വ​ർ​ണ​വി​സ്മ​യം; ഹ​യാ​ത് സ​ഖ​റിന്റെ ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ സ​മാ​പ​നം
    ദ​മ്മാ​മി​ലെ ക​ൽ​ച്ച​റ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെന്ററി​ൽ സൗ​ദി ചി​ത്ര​കാ​രി ഹ​യാ​ത് അ​ൽ സ​ഖ​ർ ത​ന്റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: നൂ​ലി​ഴ​ക​ളി​ൽ തീ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്ത അ​പൂ​ർ​വ ക​ലാ​സൃ​ഷ്​​ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം. ദ​മ്മാ​മി​ലെ ക​ൽ​ച​റ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ (സാ​സ്ക) 10 ദി​വ​സ​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​ന്ന പ്ര​മു​ഖ സൗ​ദി ചി​ത്ര​കാ​രി ഹ​യാ​ത്ത് അ​ൽ സ​ഖ​റി​െൻറ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​ണ് സ​മാ​പ​ന​മാ​യ​ത്. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് സ്കു​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​രും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ‘സാ​സ്ക’ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ’ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം യു​ദ്ധം സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ലും നാ​ട്ടി​ലും​നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​സ്സാ​ഹ​യ​രു​ടെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും വേ​ദ​ന​ക​ളും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 30ഓ​ളം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    നൂ​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഹ​താ​ത് അ​ൽ സ​ഖ​ർ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ശൂ​ന്യ​മാ​യ മ​ന​സ്സു​മാ​യി ചി​ത്രം വ​ര​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ത​െൻറ മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് താ​ൻ വാ​യി​ച്ചും ക​ണ്ടും കേ​ട്ടും അ​റി​ഞ്ഞ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി മു​ന്നി​ൽ പി​റ​വി​യെ​ടു​ക്കാ​റാ​ണ് പ​തി​വെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി​യി​ൽ ബാ​ല്യ​ത്തി​ൽ താ​ൻ അ​റി​ഞ്ഞ ഗ്രാ​മ​ജീ​വി​ത​ത്തി​െൻറ തു​ടി​പ്പു​ക​ളും ത​െൻറ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലോ​ക​ത്തെ നി​സ്സ​ഹാ​യ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​തി​ഞ്ഞ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സാ​സ്കി​ലെ​ത്തി​യ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ ഏ​റെ വി​കാ​ര​വാ​യ്പോ​ടെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ഓ​രോ ചി​ത്ര​വും പ്രേ​ക്ഷ​ക​രോ​ട് സ്വ​യം സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സാ​സ്ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ യൂ​സു​ഫു​ൽ ഹ​ർ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​മാ​യ നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഈ ​ത​ണു​പ്പു​കാ​ലം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് സാ​സ്ക.

    നാ​ട​കം, അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ദൃ​ശ്യ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​െൻറ മൂ​ല്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​നു​കാ​ലി​ക ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​സ്ക​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക​ട്ർ യൂ​സു​ഫു​ൽ ഹ​ർ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

