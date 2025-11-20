Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 11:59 AM IST

    അ​റി​വി​​ന്റെ വി​കാ​സ​മില്ലാത്ത സ​മൂ​ഹം; നി​ല​നി​ൽക്കി​ല്ല -ഡോ. ​ബ​ഹാ​ഉ​ദ്ദീ​ൻ ന​ദ്​​വി

    ജി​ദ്ദ: അ​റി​വി​ന്റെ വി​കാ​സ​വും പ്ര​സ​ര​ണ​വും യ​ഥാ​വി​ധി ന​ട​ക്കാ​തെ ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നി​ല​നി​ൽ​പ് സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ കേ​ന്ദ്ര മു​ശാ​വ​റ അം​ഗ​വും ചെ​മ്മാ​ട് ദാ​റു​ൽ ഹു​ദാ ഇ​സ് ലാ​മി​ക് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റും ആ​ഗോ​ള പ​ണ്ഡി​ത​സ​ഭാ അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​ബ​ഹാ​ഉ​ദ്ദീ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ദ് വി ​പ​റ​ഞ്ഞു.ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നും സു​ന്നി മ​ഹ​ല്ല് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ദാ​റു​ൽ ഹു​ദ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ യു. ​ഷാ​ഫി ഹാ​ജി​ക്കും സ​മ​സ്ത ഇ​സ് ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ർ (എ​സ്.​ഐ.​സി) ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യും ദാ​റു​ൽ ഹു​ദാ ജി​ദ്ദ ക​മ്മി​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    അ​റി​വാ​ണ് ഇ​സ് ലാ​മി​ന്റെ ജീ​വ​വാ​യു, അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ അ​റി​വി​നാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​കാ​തെ ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും സ​മു​ദ്ധാ​ര​ണം സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​നേ​കം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഈ ​ദൗ​ത്യം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങേ​ണ്ട​ത​ല്ല എ​ന്ന വി​ശാ​ല ചി​ന്ത​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ദാ​റു​ൽ ഹു​ദാ രൂ​പം കൊ​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ളീ​യ മു​സ്‌​ലിം​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ-​ആ​ചാ​ര സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് എ​ന്നും അ​നു​ഗ്ര​ഹീ​ത നേ​തൃ​ത്വ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ​യാ​ണ് ആ ​ധ​ർ​മം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​സ്ത​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക മ​ഹാ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ക​രാ​കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രെ​ല്ലാം അ​തി​ൽ ഭാ​ഗ​വാ​ക്കാ​കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു.

    ദാ​റു​ൽ ഹു​ദാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യു. ​ഷാ​ഫി ഹാ​ജി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. എ​സ്.​ഐ.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ദാ​റു​ൽ ഹു​ദാ ജി​ദ്ദ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഉ​ബൈ​ദു​ല്ല ത​ങ്ങ​ൾ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ​സ്.​ഐ.​സി ജി​ദ്ദ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​സ്ത​ഫ ബാ​ഖ​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ ന​വാ​സ്, കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ, ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി മു​സ്ത​ഫ, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, എ​സ്.​ഐ.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ദാ​രി​മി ആ​ല​മ്പാ​ടി, ജി​ദ്ദ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു.ദാ​റു​ൽ ഹു​ദ ജി​ദ്ദ ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ ഹു​ദ​വി കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ദാ​റു​ൽ ഹു​ദാ ജി​ദ്ദ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ കോ​യ മൂ​ന്നി​യൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​സ്.​ഐ.​സി ജി​ദ്ദ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ ജാ​ബി​ർ നാ​ദാ​പു​രം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ജ​മ​ലു​ല്ലൈ​ലി, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ കാ​പ്പ്, കോ​യ​മോ​ൻ മൂ​ന്നി​യൂ​ർ, ല​ത്തീ​ഫ് കാ​പ്പി​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, റ​ഫീ​ഖ് കൂ​ള​ത്ത്, അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ ഹു​ദ​വി, അ​ൻ​വ​ർ ഹു​ദ​വി, സു​ഹൈ​ൽ ഹു​ദ​വി, കെ.​പി. അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ഹാ​ജി കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ഉ​ണ്ണീ​ൻ ഹാ​ജി തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട്, സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് കാ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabia
    News Summary - A society without knowledge development; is not in place - Dr. Bahauddin Nadvi
