റിയാദ്​ സീസൺ കപ്പ്​ കാണാനുള്ള ഒറ്റ ടിക്കറ്റ്​ ആഗോള ലേലത്തിന്

ജിദ്ദ: ഈ മാസം 19ന്​ റിയാദിൽ നടക്കുന്ന റിയാദ് സീസൺ കപ്പ് ഫുട്​ബാൾ​ മത്സരം കാണാൻ ഒരു ടിക്കറ്റ്​ ബാക്കി. 'സങ്കൽപ്പത്തിനപ്പുറം​' എന്ന്​ പേരിട്ട ആ ഒരൊറ്റ ടിക്കറ്റ്​ ആഗോള ലേലത്തിന്​ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്​ സംഘാടകരായ ജനറൽ എൻറർടെയ്​ൻമെൻറ്​ അതോറിറ്റി. ലേലം വിളി ആരംഭിക്കുന്നത്​​ 10​ ലക്ഷം റിയാലിൽ നിന്നാണ്​​. അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ തുർക്കി ആലുശൈഖ്​ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം​ അറിയിച്ചത്​. പി.എസ്​.ജിയും അൽ ഹിലാൽ-അൽ നസ്ർ ക്ലബ്​ സംയുക്ത ടീമുമാണ്​ റിയാദ്​ സീസൺ കപ്പിന്​ വേണ്ടി പോരാടുന്നത്​.​

ടിക്കറ്റ്​ ലേലത്തിൽ പിടിക്കുന്ന ആൾക്ക് കളി കാണാൻ മാത്രമല്ല വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും അസുലഭാവസരങ്ങളുമാണ്​ ലഭിക്കുന്നത്​. രണ്ട് ടീമുകൾക്കൊപ്പം ഉച്ചഭക്ഷണമോ അത്താഴമോ കഴിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്​ ഒന്ന്​. വിജയിച്ച ടീമിന്​ ​ട്രോഫി നൽകാനും ടീമംഗങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനും കഴിയും. ഇരുടീമുകളുടെയും ഡ്രസ്സിങ്​ റൂമിൽ പ്രവേശിക്കാനാവും. ആദ്യമായാണ് സൗദിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ ഒറ്റ ടിക്കറ്റ്​ ലേലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്​. ഈ മാസം 17 വരെയാണ്​ ലേലം നടക്കുന്നതെന്നും ആലുശൈഖ്​ പറഞ്ഞു. ലേലത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം സൗദി ചാരിറ്റി വിങ്ങായ ‘ഇഹ്​സാനി​’ന്​ നൽകും​. 19-ാം തീയതി നടക്കുന്ന മത്സരം കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ വൻ തിരക്കാണ്​ അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നും ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്​ ആരംഭിച്ച്​ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റുപോയെന്നും ആലുശൈഖ്​ പറഞ്ഞു. ടിക്കറ്റ്​ ആവശ്യപ്പെട്ട്​ 170 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന്​ 20 ലക്ഷം ആളുകളാണ്​ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങിന്​ ശ്രമം നടത്തിയതെന്നും തുർക്കി ആലുശൈഖ്​ ഒരു ചാനലിന്​ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. മികച്ച ഭരണനേതൃത്വത്തി​െൻറ പിന്തുണയോടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ എല്ലാം സാധ്യമാണ്. റിയാദ്​ സീസൺ കപ്പ്​ ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായി മാറും. ഫുട്ബൾ ചരിത്രത്തിൽ അഭൂതപൂർവമായ സംഭവമായിരിക്കും. ടിക്കറ്റുകൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂർണമായും വിറ്റുതീർന്നു​. ടിക്കറ്റ്​ വിൽപന സംവിധാനം നിർത്തി. ഓരോ സെക്കൻഡിലും ടിക്കറ്റുകളുടെ ആവശ്യം 10,000 മുതൽ 15,000 വരെ വർധിച്ചിരുന്നതായും ആലുശൈഖ്​ സൂചിപ്പിച്ചു. Show Full Article

A single ticket to watch the Riyadh Season Cup is up for global auction