Madhyamam
    Posted On
    date_range 30 March 2026 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 9:22 AM IST

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ സ്രാ​വി​നെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    മാ​തൃ​ക​യാ​യി വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ സ്രാ​വി​നെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ സ്രാ​വി​നെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​യി​ലെ യാ​ച്ച് ക്ല​ബ് യാ​ർ​ഡി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ സ്രാ​വി​നെ നാ​ഷ​ന​ൽ സെൻറ​ർ ഫോ​ർ വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ന്ന​ലെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ട​ൽ ജീ​വി​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കി​യ ഈ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക നീ​ക്കം ന​ട​ന്ന​ത്. ജി​ദ്ദ യാ​ച്ച് ക്ല​ബ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് സെൻറ​ർ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്. ‘ഗ്രേ ​റീ​ഫ് ഷാ​ർ​ക്ക്’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട സ്രാ​വാ​ണ് ക്ല​ബ്ബി​ലെ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് കു​ടു​ങ്ങി​പ്പോ​യ​ത്.

    വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ ഉ​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ഫീ​ൽ​ഡ് റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സ് ടീം ​സ്രാ​വി​നെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി അ​തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ വി​ട്ടു. സ​മു​ദ്ര ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത്ത​രം ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ സെൻറ​ർ ഫോ​ർ വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ജാ​ഗ്ര​ത​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യം വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    TAGS: gulf news, Jeddah, Saudi Arabia, gulf news malayalam
    News Summary - A shark trapped in a boat jetty in Jeddah was rescued
