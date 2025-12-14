Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഇടതുമുന്നണിയുടെ വർഗീയ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 4:08 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 4:08 PM IST

    ഇടതുമുന്നണിയുടെ വർഗീയ അജണ്ടകൾക്ക് തിരിച്ചടി; വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം -പ്രവാസി വെൽഫയർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇടതുമുന്നണിയുടെ വർഗീയ അജണ്ടകൾക്ക് തിരിച്ചടി; വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം -പ്രവാസി വെൽഫയർ
    cancel
    Listen to this Article

    ജിദ്ദ: കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചതായി പ്രവാസി വെൽഫയർ സൗദി വെസ്റ്റേൻ പ്രൊവിൻസ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ മര്യാദകളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇടതുമുന്നണി അഴിച്ചുവിട്ട വർഗീയ പ്രചാരണങ്ങളെ പ്രബുദ്ധരായ കേരള ജനത തള്ളിക്കളഞ്ഞു. നിലവിലെ സർക്കാറിന്റെ ഭരണത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടിയായും ജനം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കണ്ടുവെന്ന് കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി.

    ജനവികാരം മാനിക്കാതെ ഇനിയും വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നടത്തി ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ ബംഗാളിലെയും ത്രിപുരയിലെയും അനുഭവം കേരളത്തിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് ഇടതുപക്ഷം തിരിച്ചറിയണമെന്ന് പ്രവാസി വെൽഫെയർ വെസ്റ്റേൻ പ്രൊവിൻസ് പ്രസിഡന്റ് റഹീം ഒതുക്കുങ്ങലും ജനറൽ സെക്രെട്ടറി അഷ്‌റഫ് പാപ്പിനിശ്ശേരിയും ഓർമപ്പെടുത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:welfare partySaudi NewsPravasi WelfareKerala Local Body Election
    Similar News
    Next Story
    X