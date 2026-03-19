    date_range 19 March 2026 7:18 AM IST
    കോഴിക്കോട്​ സ്വദേശിയായ പ്രവാസി നാട്ടിൽ മരിച്ചു

    റിയാദ്​​: ദീർഘകാലം റിയാദിൽ പ്രവാസിയായ കോഴിക്കോട് തിരുവണ്ണൂർ സഫയർ നിവാസിൽ സയ്യിദ് അഫ്സൽ (57) നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയ്ക്കായി അടുത്തിടെയാണ്​ ഇദ്ദേഹം നാട്ടിലെത്തിയത്. പരേതരായ കരിമ്പനയ്ക്കൽ സയ്യിദ് മുഹമ്മദി​െൻറയും സക്കീനയുടെയും മകനാണ്.

    റിയാദ് ഇൻറർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അധ്യാപികയായ നസ്‌നിയാണ് ഭാര്യ. ലബീബ്, ആഖിഫ് എന്നിവർ മക്കളാണ്. ഫൗസ്, ജമീല എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളും. കുവൈത്ത്​ എയർവേയ്‌സ് (ഖത്തർ) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അജീർ പുനത്തിൽ സഹോദരി ഭർത്താവാണ്. ബുധനാഴ്​ച വൈകീട്ട്​ കോഴിക്കോട്​ കണ്ണമ്പറമ്പ് ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കി.

    TAGS:diedNativeResidentsKozhikode
    News Summary - A resident of Kozhikode died in his native country.
    Similar News
    Next Story
